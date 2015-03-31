更新版 1-《全球汇市》欧元或创史上最大季度跌幅，美元有望创2008年来最佳季度表现

中国期市：大连铁矿石收跌1.3%盘中触及四个月低位，因需求担忧加重
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
* 欧元兑美元本季可能下跌近11%
* 对希腊债务磋商的担忧激发更多欧元卖盘
* 美元有望录得2008年以来最大季度涨幅
* 美国消费者信心和楼市数据向好，支撑美元 (新增文末汇率表格)
路透纽约3月31日 - 欧元兑美元周二跌至10日低位，可能录得面世15年来最大季度跌幅，因投资者再度押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年晚些时候升息，而与此同时，欧洲央行正采取措施提振区内经济。
今年首季，欧元兑美元累积下跌11%，受累于欧洲央行开始实施购债1.1万亿欧元的计划，以避免欧元区滑入通缩。
欧元面临进一步卖压，因希腊与国际金主未能就该国改革计划达成协议。
另外，美元指数 自1月以来累计攀升9%，有望录得2008年第三季以来最大季度涨幅。
“目前很难作空美元，因基本面为美国升息提供了依据，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。
月底头寸调整导致的资金流入和乐观的美国消费者信心和房价数据周二进一步提振美元。
美元指数上扬0.4%，报98.33，逼近3月早些时候触及的12年高位100.39。
美元兑日圆 回落0.1%，报119.93日圆，本季度攀升0.4%。
根据路透数据，欧元兑美元 尾盘跌0.8%，报1.0746美元，高于3月16日触及的12年低位1.0456美元。
欧元兑日圆 跌0.9%，报128.86日圆，本季累计下跌11.3%。
分析师称，美元的短期强势主要取决于周五公布的非农就业报告。
分析师称，如果有迹象显示，美国就业市场进一步改善，可能会巩固美联储将在今年晚些时候结束近零利率政策的观点，从而推高美元和美国公债收益率。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0730 1.0832 -0.94 -11.30 1.2097
美元/日圆 120.12 120.06 +0.05 +0.37 119.68
欧元/日圆 128.91 130.03 -0.86 -10.96 144.77
美元/瑞郎 0.9725 0.9671 +0.56 -2.17 0.9941
英镑/美元 1.4816 1.4808 +0.05 -4.86 1.5573
美元/加元 1.2686 1.2673 +0.10 +9.19 1.1618
澳元/美元 0.7605 0.7647 -0.55 -6.89 0.8168
欧元/瑞郎 1.0436 1.0474 -0.36 -13.22 1.2026
欧元/英镑 0.7240 0.7312 -0.98 -6.64 0.7755
新西兰元/美元 0.7468 0.7509 -0.55 -4.22 0.7797
美元/挪威克朗 8.0587 8.0095 +0.61 +7.85 7.4720
欧元/挪威克朗 8.6471 8.6803 -0.38 -4.34 9.0392
美元/瑞典克朗 8.6288 8.5893 +0.46 +10.69 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.2622 9.3091 -0.50 -2.18 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。