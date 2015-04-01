《全球汇市》美元兑日圆小跌，此前公布日本央行短观调查报告

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
“美联储发出其终于准备将货币政策正常化的明确信号之前，我们仍将在暂时维持在该区间，”Schlossberg在致客户的报告中说。
美联储主席叶伦周五暗示，联储可能在今年稍晚开始升息，而且就业市场持续改善是决定升息时机的关键因素。
周三稍晚，美国ADP就业报告将提供民间部门就业状况的信息，还可能为周五出炉的非农就业报告提供一些线索。路透访查的分析师预计，美国3月非农就业岗位料增加24.4万个，为连续第13个月增幅超过20万个。
美国消费者信心和房价上升，使美元隔夜受到提振。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0752 1.0730 +0.21 -11.12 1.2097
美元/日圆 119.91 120.12 -0.17 +0.19 119.68
欧元/日圆 128.93 128.89 +0.03 -10.95 144.78
美元/瑞郎 0.9704 0.9725 -0.22 -2.38 0.9941
英镑/美元 1.4830 1.4816 +0.09 -4.77 1.5573
美元/加元 1.2686 1.2686 +0.00 +9.19 1.1618
澳元/美元 0.7622 0.7605 +0.22 -6.68 0.8168
新西兰元/美元 0.7446 0.7468 -0.29 -4.50 0.7797
澳元/日圆 91.400 91.350 +0.05 -6.50 97.750
新西兰元/日圆 89.280 89.710 -0.48 -4.32 93.310
英镑/日圆 177.83 177.97 -0.08 -4.59 186.38
澳元/新西兰元 1.0227 1.0177 +0.49 -2.31 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/刘秀红/杜明霞；审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(