《全球汇市》美元兑日圆小跌，此前公布日本央行短观调查报告

“美联储发出其终于准备将货币政策正常化的明确信号之前，我们仍将在暂时维持在该区间，”Schlossberg在致客户的报告中说。

美联储主席叶伦周五暗示，联储可能在今年稍晚开始升息，而且就业市场持续改善是决定升息时机的关键因素。

周三稍晚，美国ADP就业报告将提供民间部门就业状况的信息，还可能为周五出炉的非农就业报告提供一些线索。路透访查的分析师预计，美国3月非农就业岗位料增加24.4万个，为连续第13个月增幅超过20万个。

美国消费者信心和房价上升，使美元隔夜受到提振。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0752 1.0730 +0.21 -11.12 1.2097

美元/日圆 119.91 120.12 -0.17 +0.19 119.68

欧元/日圆 128.93 128.89 +0.03 -10.95 144.78

美元/瑞郎 0.9704 0.9725 -0.22 -2.38 0.9941

英镑/美元 1.4830 1.4816 +0.09 -4.77 1.5573

美元/加元 1.2686 1.2686 +0.00 +9.19 1.1618

澳元/美元 0.7622 0.7605 +0.22 -6.68 0.8168

新西兰元/美元 0.7446 0.7468 -0.29 -4.50 0.7797

澳元/日圆 91.400 91.350 +0.05 -6.50 97.750

新西兰元/日圆 89.280 89.710 -0.48 -4.32 93.310

英镑/日圆 177.83 177.97 -0.08 -4.59 186.38

澳元/新西兰元 1.0227 1.0177 +0.49 -2.31 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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