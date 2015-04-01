更正-《全球汇市》美元在第二季首日走软，因美国数据疲弱

(更正：正文第八段译文“报119.62美元”有误，应为“报119.62日圆”)

* 疲弱的ADP就业和ISM制造业数据提振对美联储暂不升息的押注

* 欧元兑美元走强，因欧元区制造业数据令人鼓舞

* 日圆上涨，因日本企业信心数据疲弱

路透纽约4月1日 - 美元周三走软，第二季开局受挫，因美国制造业和就业数据令人失望，导致对美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早可能也要等到今年很晚以后才会升息的押注升温。

数据疲弱巩固了近期美元大涨损及出口商并拖累了经济表现的观点。这些影响将令美联储担忧。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国3月民间就业人数增加18.9万人，低于分析师预期，为2014年1月以来低位。 美国供应管理协会(ISM)表示，3月制造业指数为51.5，为2013年5月来最低。

“美联储何时以及以何种步伐将政策正常化变得越发不确定，”富国证券的汇市策略师Eric Viloria表示，“市场对数据作出负面反应，导致美元走软。”

过去数周，很多主要货币走势震荡，成交缩量，交易商称，在周五美国非农就业报告公布以及复活节长周末前，市场成交将进一步萎缩。

多数美国金融市场周五将因假休市，多家欧洲主要市场也将在周五休市，周二恢复交易。

因预期美联储有望在今年晚些时候结束近零利率政策，美元指数 首季表现亮丽，录得2008年第三季以来最大季度涨幅。在新一季首个交易日，美元指数回落0.2%，报98.198，较3月触及的12年高位低几个点。

美元兑日圆 下跌0.4%，报119.62日圆，因日本企业信心数据疲弱，重创日本股市，但提振了避险日圆。

稍早，欧元走强，因欧元区数据令人鼓舞。欧元首季表现为面世15年以来最差一季。

3月德国和法国PMI终值被小幅上修，意大利和西班牙数据也良好，进一步显示欧元区制造业从低位反弹。

欧元兑美元 上扬0.3%，报1.0761美元。希腊未能与债权人就改革计划达成一致限制了欧元的涨幅。另外，欧洲央行的1.1万亿欧元购债计划打压欧元区公债收益率跌至纪录低位，这也拖累欧元的表现。