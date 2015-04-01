更新版 1--《全球汇市》美元在第二季首日走软，因美国数据疲弱

* 疲弱的ADP就业和ISM制造业数据提振对美联储暂不升息的押注

* 欧元兑美元走强，因欧元区制造业数据令人鼓舞

* 日圆上涨，因日本企业信心数据疲弱 (新增文末汇率表格)

路透纽约4月1日 - 美元周三走软，第二季开局受挫，因美国制造业和就业数据令人失望，导致对美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早可能也要等到今年很晚以后才会升息的押注升温。

数据疲弱巩固了近期美元大涨损及出口商并拖累了经济表现的观点。这些影响将令美联储担忧。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国3月民间就业人数增加18.9万人，低于分析师预期，为2014年1月以来低位。 美国供应管理协会(ISM)表示，3月制造业指数为51.5，为2013年5月来最低。

“美联储何时以及以何种步伐将政策正常化变得越发不确定，”富国证券的汇市策略师Eric Viloria表示，“市场对数据作出负面反应，导致美元走软。”

过去数周，很多主要货币走势震荡，成交缩量，交易商称，在周五美国非农就业报告公布以及复活节长周末前，市场成交将进一步萎缩。

多数美国金融市场周五将因假休市，多家欧洲主要市场也将在周五休市，周二恢复交易。

因预期美联储有望在今年晚些时候结束近零利率政策，美元指数 首季表现亮丽，录得2008年第三季以来最大季度涨幅。在新一季首个交易日，美元指数回落0.2%，报98.198，较3月触及的12年高位低几个点。

美元兑日圆 下跌0.4%，报119.62日圆，因日本企业信心数据疲弱，重创日本股市，但提振了避险日圆。

稍早，欧元走强，因欧元区数据令人鼓舞。欧元首季表现为面世15年以来最差一季。

3月德国和法国PMI终值被小幅上修，意大利和西班牙数据也良好，进一步显示欧元区制造业从低位反弹。

欧元兑美元 上扬0.3%，报1.0761美元。希腊未能与债权人就改革计划达成一致限制了欧元的涨幅。另外，欧洲央行的1.1万亿欧元购债计划打压欧元区公债收益率跌至纪录低位，这也拖累欧元的表现。

欧元兑日圆 跌0.2%，报128.71日圆。欧元兑瑞郎 跌至七周低位1.040瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0762 1.0730 +0.30 -11.04 1.2097

美元/日圆 119.75 120.12 -0.31 +0.06 119.68

欧元/日圆 128.86 128.91 -0.04 -10.99 144.77

美元/瑞郎 0.9665 0.9725 -0.62 -2.78 0.9941

英镑/美元 1.4821 1.4816 +0.03 -4.83 1.5573

美元/加元 1.2619 1.2686 -0.53 +8.62 1.1618

澳元/美元 0.7597 0.7605 -0.11 -6.99 0.8168

欧元/瑞郎 1.0408 1.0436 -0.27 -13.45 1.2026

欧元/英镑 0.7258 0.7240 +0.25 -6.41 0.7755

新西兰元/美元 0.7448 0.7468 -0.27 -4.48 0.7797

美元/挪威克朗 8.0319 8.0587 -0.33 +7.49 7.4720

欧元/挪威克朗 8.6436 8.6471 -0.04 -4.38 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6640 8.6288 +0.41 +11.14 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3269 9.2622 +0.70 -1.50 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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