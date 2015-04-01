《全球汇市》美国经济数据令人失望打压美元多头，关注非农就业报告

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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新西兰恒天然本月首次国际乳品标售的价格下跌，打压新西兰元兑美元 自周三日高0.7490探低至0.7392，之后反弹至0.7448。
由于全球许多金融中心周五适逢复活节假期休市，成交量下滑可能加剧市况动荡。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0765 1.0762 +0.03 -11.01 1.2097
美元/日圆 119.65 119.75 -0.08 -0.03 119.68
欧元/日圆 128.80 128.87 -0.05 -11.04 144.78
美元/瑞郎 0.9667 0.9665 +0.02 -2.76 0.9941
英镑/美元 1.4828 1.4821 +0.05 -4.78 1.5573
美元/加元 1.2621 1.2619 +0.02 +8.63 1.1618
澳元/美元 0.7598 0.7597 +0.01 -6.98 0.8168
新西兰元/美元 0.7435 0.7448 -0.17 -4.64 0.7797
澳元/日圆 90.910 90.970 -0.07 -7.00 97.750
新西兰元/日圆 88.960 89.190 -0.26 -4.66 93.310
英镑/日圆 177.42 177.48 -0.03 -4.81 186.38
澳元/新西兰元 1.0215 1.0189 +0.26 -2.43 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/秦德兴/郑茵/许娜；审校 王丽鑫/张涛/张若琪)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。