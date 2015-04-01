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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 07:36 BJT

《全球汇市》美国经济数据令人失望打压美元多头，关注非农就业报告

新西兰恒天然本月首次国际乳品标售的价格下跌，打压新西兰元兑美元 自周三日高0.7490探低至0.7392，之后反弹至0.7448。

由于全球许多金融中心周五适逢复活节假期休市，成交量下滑可能加剧市况动荡。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0765 1.0762 +0.03 -11.01 1.2097

美元/日圆 119.65 119.75 -0.08 -0.03 119.68

欧元/日圆 128.80 128.87 -0.05 -11.04 144.78

美元/瑞郎 0.9667 0.9665 +0.02 -2.76 0.9941

英镑/美元 1.4828 1.4821 +0.05 -4.78 1.5573

美元/加元 1.2621 1.2619 +0.02 +8.63 1.1618

澳元/美元 0.7598 0.7597 +0.01 -6.98 0.8168

新西兰元/美元 0.7435 0.7448 -0.17 -4.64 0.7797

澳元/日圆 90.910 90.970 -0.07 -7.00 97.750

新西兰元/日圆 88.960 89.190 -0.26 -4.66 93.310

英镑/日圆 177.42 177.48 -0.03 -4.81 186.38

澳元/新西兰元 1.0215 1.0189 +0.26 -2.43 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/秦德兴/郑茵/许娜；审校 王丽鑫/张涛/张若琪)
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