《全球汇市》美元连跌两日，周五非农就业报告是对美元下一关键考验

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 上周初请失业金人数意外减少，显示就业市场稳健
* 美国2月贸易逆差降至2009年10月来最低
* 周五非农就业报告是对美元下一关键考验
路透纽约4月2日 - 美元周四连跌第二日，因在备受瞩目的美国非农就业报告公布前，投资人继续缩减大量仓位。周五的就业报告可能令那些看多美元的投资人失望。
路透访查的分析师预计，3月非农就业岗位增加24.5万，2月为增加29万，但许多市场人士预计数据会疲弱。不过尽管周三公布的美国民间就业数据令人失望，但大行分析师没有改变其对官方就业数据的预估。
“这只不过是在就业数据发布前的仓位调整，市场担心就业数据可能不及预期，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
在复活节长周末假期前，投资人也对近期美元升势获利了结。
纽约尾盘，美元指数 跌0.7%，报97.485，美元兑瑞郎 下挫0.8%，报0.9593。
美元兑日圆 持平，报119.705日圆。
BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示，周五的非农就业报告尤为重要，因美元已出现回软，投资人对美联储何时将开始升息有不同意见。
“如果就业市场报告强劲，将强化夏季升息的预期，从而激活美元升势，”Lien称，“但如果就业增长不及预期，美元兑多数主要货币可能会延续跌势。”
欧元兑美元大涨逾1%，报1.0886美元。
尽管欧元目前上涨，但美国和欧洲的利率差预计将扩大，因欧洲央行维持印钞的量化宽松政策。
欧洲央行3月5日货币政策会议记录显示，即便经济前景出现改善，但货币政策制定者同意在实施量化宽松政策上“保持坚定”。
欧洲市场周五和周一多数仍将因复活节假期休市，美国债市将缩短交易时间，美股周五将休市。
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为26.8万人，预估为28.5万人。
美国商务部周四公布，美国2月贸易逆差大减16.9%至354.4亿美元，为2009年10月以来低位。市场预估为逆差412.0亿美元。 (完)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元