《全球汇市》美元连跌两日，周五非农就业报告是对美元下一关键考验

* 上周初请失业金人数意外减少，显示就业市场稳健

* 美国2月贸易逆差降至2009年10月来最低

* 周五非农就业报告是对美元下一关键考验

路透纽约4月2日 - 美元周四连跌第二日，因在备受瞩目的美国非农就业报告公布前，投资人继续缩减大量仓位。周五的就业报告可能令那些看多美元的投资人失望。

路透访查的分析师预计，3月非农就业岗位增加24.5万，2月为增加29万，但许多市场人士预计数据会疲弱。不过尽管周三公布的美国民间就业数据令人失望，但大行分析师没有改变其对官方就业数据的预估。

“这只不过是在就业数据发布前的仓位调整，市场担心就业数据可能不及预期，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

在复活节长周末假期前，投资人也对近期美元升势获利了结。

纽约尾盘，美元指数 跌0.7%，报97.485，美元兑瑞郎 下挫0.8%，报0.9593。

美元兑日圆 持平，报119.705日圆。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示，周五的非农就业报告尤为重要，因美元已出现回软，投资人对美联储何时将开始升息有不同意见。

“如果就业市场报告强劲，将强化夏季升息的预期，从而激活美元升势，”Lien称，“但如果就业增长不及预期，美元兑多数主要货币可能会延续跌势。”

欧元兑美元大涨逾1%，报1.0886美元。

尽管欧元目前上涨，但美国和欧洲的利率差预计将扩大，因欧洲央行维持印钞的量化宽松政策。

欧洲央行3月5日货币政策会议记录显示，即便经济前景出现改善，但货币政策制定者同意在实施量化宽松政策上“保持坚定”。

欧洲市场周五和周一多数仍将因复活节假期休市，美国债市将缩短交易时间，美股周五将休市。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为26.8万人，预估为28.5万人。