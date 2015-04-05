《全球汇市》非农就业数据疲软打压美元，节前交投清淡

* 就业数据令人失望，使节前交易更加清淡

* 美元下滑，美联储升息时间变得不确定

* 美股休市，债市提前闭市

路透纽约4月3日 - 美元周五大跌，因美国就业报告严重疲于预期，加重了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧货币政策是否会比预期推迟更长时间的怀疑。

美国3月非农就业岗位增幅降至逾一年最低，同时迹象显示美元攀升至数年高位损及美国经济。

上月非农就业岗位增长12.6万个，为2013年12月以来最低增幅，远低于分析师预期的24.5万个。失业率持于六年半低位5.5%。

“这(数据)可能会让你预期美联储升息要等到今年更晚，而不会在6月升息25个基点，”TIAA-CREF全球投资策略师Daniel Morris称。

数据公布后欧元 涨逾1%，升至一周高位1.10270，随后回落至1.09750，在EBS交易平台上涨0.88%。

市场交投量极其清淡，因周末逢复活节假日，欧洲多数休市，美国的银行只有少数员工上班，美股也休市。

“我现在并没有惊慌失措。这只是第一季的数字。我想美联储也没有。我们现在还没有正常情况下的数据。东北部大部分地区冬季遭遇恶劣天气，要在未来几个月才能看清楚经济状况，”Brown Brothers Harriman外汇策略师Win Thin称。

美元指数 下滑，跌0.71%至96.736。

美元兑日圆 触及一周低位118.71日圆，随后在119附近企稳，日内下跌0.58% 。美元兑瑞郎 跌至五周低位0.94860。

“美国增长略显疲软意味着美元也不会强劲，但另一方面欧洲央行大量印钞，最终会产生更大影响。这是走向平价的一个小波折。我们预计2015年汇率为1.05美元，2016年为0.90美元，”Morris称。

债市提前闭市，指标10年期公债收益率(殖利率) 跌至近两个月低位1.802%，收报1.84%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0976 1.0881 +0.87 -9.27 1.2097

美元/日圆 118.96 119.70 -0.62 -0.60 119.68

欧元/日圆 130.54 130.20 +0.26 -9.83 144.77

美元/瑞郎 0.9517 0.9596 -0.82 -4.27 0.9941

英镑/美元 1.4919 1.4824 +0.64 -4.20 1.5573

美元/加元 1.2482 1.2555 -0.58 +7.44 1.1618

澳元/美元 0.7629 0.7589 +0.53 -6.60 0.8168

欧元/瑞郎 1.0447 1.0438 +0.09 -13.13 1.2026

欧元/英镑 0.7355 0.7336 +0.26 -5.16 0.7755

新西兰元/美元 0.7606 0.7506 +1.33 -2.45 0.7797

美元/挪威克朗 7.9432 7.9811 -0.47 +6.31 7.4720

欧元/挪威克朗 8.7060 8.6978 +0.09 -3.69 9.0392

美元/瑞典克朗 8.5513 8.6318 -0.93 +9.70 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3853 9.3926 -0.08 -0.88 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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