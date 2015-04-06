更正-《全球汇市》美元全线下跌，因美国非农就业数据意外疲软

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
(更正：因译文有误，内文倒数第四段中“但4月非农就业报告让人意外”应更正为“4月非农就业报告可能意外向好”)
* 美国就业数据疲软降低了较早升息的可能
* 美债收益率下跌打击美元
* 美元跌势缓解英镑、澳元压力
路透东京4月6日 - 美元周一全线下跌，此前因美国就业数据远疲于预期，兑欧元和日圆等货币已遭遇严重挫折。该数据可能推迟美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间。
数据显示，上月非农就业岗位增加12.6万个，还不到2月的一半，为2013年12月以来最低增幅。路透调查的分析师预测3月美国非农就业岗位增长24.5万个。
周五疲弱的非农就业数据出炉后，美债收益率挫跌，施压美元；诚然由于适逢复活节假期市场交投清淡。指标10年期美债收益率 周五跌至两个月低点1.8%。
欧元兑美元 上涨0.2%至1.0988美元。欧元一度低见1.0864美元，后在美国就业数据带动下大涨。
美元兑日圆 基本持平于118.825日圆，周五自119.990高点下滑。美元一个月前触及近八年高点122.04日圆，当时关于美联储可能最早6月升息的预期更为强烈。
“我们仍认为美元在较长时期内趋向上行。整体就业数据确实疲软，但我们必须考虑到，就业岗位每月增幅已经一年以来差不多都超过20万个。平均薪资增加也是一个加分项，”法国兴业银行驻东京外汇部门主管Kyosuke Suzuki称。
“楼市相关数据、消费者信心和初请失业金等经济指标勾勒出一幅亮丽的经济图景，但4月非农就业报告可能意外向好。这解释了美元波动迄今只限于1日圆区间的原因，”他说。
非农就业报告降低了对美联储9月前加息的市场预期。与美联储直接交易的华尔街经纪商大多认为美联储9月可能加息，但美元强势、油价下跌以及海外经济体疲弱，可能意味着美联储或进一步推迟加息。
美元全线下跌支撑英镑兑美元进一步上扬。英镑兑美元 报1.4914，上周五涨0.6%。在这波涨势之前，有关英国5月7日大选的政治疑虑打压英镑。
澳元兑美元 升0.2%报0.7644。澳元兑美元上周四触及六年低点0.7534，铁矿石价格下跌支撑了对澳洲央行本周降息的预期。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0990 1.0976 +0.13 -9.15 1.2097
美元/日圆 118.93 118.96 -0.03 -0.63 119.68
欧元/日圆 130.70 130.57 +0.10 -9.73 144.78
美元/瑞郎 0.9518 0.9517 +0.01 -4.26 0.9941
英镑/美元 1.4918 1.4919 -0.01 -4.21 1.5573
美元/加元 1.2464 1.2482 -0.14 +7.28 1.1618
澳元/美元 0.7641 0.7629 +0.16 -6.45 0.8168
新西兰元/美元 0.7615 0.7606 +0.12 -2.33 0.7797
澳元/日圆 90.870 90.750 +0.13 -7.04 97.750
新西兰元/日圆 90.570 90.480 +0.10 -2.94 93.310
英镑/日圆 177.42 177.48 -0.03 -4.81 186.38
澳元/新西兰元 1.0026 1.0014 +0.12 -4.23 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/王兴亚/李爽 审校 李春喜/郑茵/许娜)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。