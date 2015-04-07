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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 08:22 BJT

《全球汇市》美元自非农数据后的低点反弹，澳洲央行会议考验澳元

澳元兑新西兰元也受到打压，周一在清单的市况中首次跌破平价。此后澳元 回升至1.0068新西兰元，脱离低点0.9980新西兰元。

投资者在卖出澳元，因市场对澳洲央行周二降息的预期升温。

澳洲主要出口商品--铁矿石价格大跌，以及澳元汇率仍被认为偏高，使许多投资者深信澳洲央行不是本月就是下月将会降息。

澳洲央行将在0430 GMT宣布利率决定。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0933 1.0921 +0.11 -9.62 1.2097

美元/日圆 119.49 119.52 -0.03 -0.16 119.68

欧元/日圆 130.64 130.53 +0.08 -9.77 144.78

美元/瑞郎 0.9577 0.9584 -0.07 -3.66 0.9941

英镑/美元 1.4883 1.4878 +0.03 -4.43 1.5573

美元/加元 1.2480 1.2477 +0.02 +7.42 1.1618

澳元/美元 0.7577 0.7589 -0.16 -7.24 0.8168

新西兰元/美元 0.7523 0.7539 -0.21 -3.51 0.7797

澳元/日圆 90.540 90.700 -0.18 -7.38 97.750

新西兰元/日圆 89.890 90.110 -0.24 -3.67 93.310

英镑/日圆 177.84 177.82 +0.01 -4.58 186.38

澳元/新西兰元 1.0065 1.0060 +0.05 -3.86 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/杜明霞/王兴亚/李春喜; 审校 张涛/李爽)
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