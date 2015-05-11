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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 12:24 BJT

《全球汇市》欧元因希腊忧虑下挫，降息预期拖累新西兰元

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1143 1.1203 -0.54 -7.89 1.2097

美元/日圆 119.85 119.79 +0.05 +0.14 119.68

欧元/日圆 133.55 134.20 -0.48 -7.76 144.78

美元/瑞郎 0.9341 0.9308 +0.35 -6.04 0.9941

英镑/美元 1.5412 1.5454 -0.27 -1.03 1.5573

美元/加元 1.2123 1.2068 +0.46 +4.35 1.1618

澳元/美元 0.7885 0.7927 -0.53 -3.46 0.8168

新西兰元/美元 0.7382 0.7486 -1.39 -5.32 0.7797

澳元/日圆 94.500 94.960 -0.48 -3.32 97.750

新西兰元/日圆 88.470 89.670 -1.34 -5.19 93.310

英镑/日圆 184.71 185.12 -0.22 -0.90 186.38

澳元/新西兰元 1.0673 1.0578 +0.90 +1.95 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/刘秀红/李爽/杜明霞；审校 王洋/于春红/白云)

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