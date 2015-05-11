《全球汇市》希腊忧虑带动美元兑欧元上涨，新西兰元因降息臆测重挫

* 希腊违约风险殃及欧元

* 美元兑欧元连升三日

* 新西兰元重挫，因降息臆测

* 英镑兑美元触及今年高位

路透纽约5月11日 - 美元兑欧元周一上扬，因对希腊退出欧元区的担忧重燃，而新西兰元兑美元挫至逾七周最低，因臆测新西兰央行可能降息。

欧元区财长对希腊同其债权人就改革换资金的磋商取得进展表示欢迎，但表示需要更多工作来消除分歧，达成全面的协议。欧元集团周一开会讨论希腊局势。

“焦点回到希腊，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，“希腊最终耗尽资金前的时间不多了。”

根据路透调查，交易商认为希腊退出欧元区的几率略低于25%，但如果周二希腊未能偿还国际货币基金组织(IMF)贷款，则可能性将增加。

分析师还表示，在欧元上周升至逾两个月最高的1.1392美元后，投资人正继续对欧元获利了结。

美元得益于对希腊局势的不安，兑欧元连升第三日。美元指数也录得三日连涨。

新西兰元兑美元 创下2011年底来最大单日跌幅，因市场对新西兰央行可能降息的臆测升温。新西兰元触及七周半低点0.7337美元。

另外，英镑兑美元升至年内最高水准1.5611美元，英国首相卡梅伦在上周的大选中获胜。

“英镑的大选后动能犹存，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.5%，报1.11535美元，美元兑瑞郎 升0.4%，报0.93440瑞郎，美元兑日圆 升0.2%，报120.130日圆。