《全球汇市》美元走软，债市继续震荡

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
澳元与新西兰元均从债市波动中受益。两年期澳洲政府公债 较可比美债利差走阔至152个基点，3月时最低曾为112个基点；两年期新西兰政府公债 较美债利差走阔至251个基点，周一报247个基点。
澳元上涨0.7%至0.7943美元，新西兰元上涨0.5%至0.7369美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1250 1.1154 +0.86 -7.00 1.2097
美元/日圆 119.99 120.07 -0.07 +0.26 119.68
欧元/日圆 135.01 133.89 +0.84 -6.74 144.77
美元/瑞郎 0.9262 0.9340 -0.84 -6.83 0.9941
英镑/美元 1.5574 1.5584 -0.06 +0.01 1.5573
美元/加元 1.2070 1.2102 -0.26 +3.89 1.1618
澳元/美元 0.7941 0.7887 +0.68 -2.78 0.8168
新西兰元/美元 0.7356 0.7333 +0.31 -5.66 0.7797
欧元/瑞郎 1.0422 1.0418 +0.04 -13.34 1.2026
欧元/英镑 0.7223 0.7154 +0.96 -6.86 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2946 9.2625 +0.35 -1.84 9.4688
美元/挪威克朗 7.4825 7.5665 -1.11 +0.14 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/王洋/艾茂林/李春喜; 审校 于春红/张若琪/张明钧)
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