版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 16:29 BJT

《全球汇市》美元走软，债市继续震荡

澳元与新西兰元均从债市波动中受益。两年期澳洲政府公债 较可比美债利差走阔至152个基点，3月时最低曾为112个基点；两年期新西兰政府公债 较美债利差走阔至251个基点，周一报247个基点。

澳元上涨0.7%至0.7943美元，新西兰元上涨0.5%至0.7369美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1250 1.1154 +0.86 -7.00 1.2097

美元/日圆 119.99 120.07 -0.07 +0.26 119.68

欧元/日圆 135.01 133.89 +0.84 -6.74 144.77

美元/瑞郎 0.9262 0.9340 -0.84 -6.83 0.9941

英镑/美元 1.5574 1.5584 -0.06 +0.01 1.5573

美元/加元 1.2070 1.2102 -0.26 +3.89 1.1618

澳元/美元 0.7941 0.7887 +0.68 -2.78 0.8168

新西兰元/美元 0.7356 0.7333 +0.31 -5.66 0.7797

欧元/瑞郎 1.0422 1.0418 +0.04 -13.34 1.2026

欧元/英镑 0.7223 0.7154 +0.96 -6.86 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2946 9.2625 +0.35 -1.84 9.4688

美元/挪威克朗 7.4825 7.5665 -1.11 +0.14 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 张涛/王洋/艾茂林/李春喜; 审校 于春红/张若琪/张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐