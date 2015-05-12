《全球汇市》美元兑欧元急挫，因德债收益率攀升

* 公债利差转为对美元不利

* 交易商重新买入欧元，因德债收益率上扬

* 美元可能录得四日来首日走低

* 分析师仍认为美元长期趋势为上行

路透纽约5月12日 - 美元兑欧元周二重挫，为四个交易日来首见，因德债收益率攀升令市场不安，并促使交易商买回欧元以降低投资组合损失。

德国10年期公债收益率 从周一日低0.52%急升22个基点，至周二日高0.74%。指标10年期美国公债收益率 盘中触及六个月高位2.37%，后逆转走势，最新报2.26%。

欧洲央行1万亿欧元的购债刺激计划压低欧洲公债收益率，10年期德债收益率上月险些跌至负值区域，4月17日触及0.05%的纪录低位。

持有德债多头、欧元空头头寸的投资者被迫在德债遭抛售时买回欧元，以降低损失，Merk Investments的总裁兼首席投资长Axel Merk称，这些投资者通过杠杆放大了这些头寸。

“投资者出脱通过杠杆放大了的头寸，这引发了市场的涟漪效应，”他说，“他们持续作空欧元，因此他们不得不削减这些头寸。”

尽管欧元兑美元 尾盘上扬0.54%，报1.12155美元，但仍陷于近期的区间内，且低于上周四触及的逾两个月峰值1.1392美元。

美元兑日圆 跌0.19%，报119.840日圆。分析师称，日圆兑美元一直呈区间走势，因日本央行的货币政策没有出现重大变化。

分析师还表示，一旦有迹象显示美国联邦储备理事会(FED/美联储)接近升息，美元将重拾升势。

“一旦数据发生了决定性的改变，美元将重启一轮长期升势，”CitiFX的G10外汇策略部全球主管Steven Englander说。

美元兑瑞郎 尾盘跌0.57%，报0.92890瑞郎。美元指数 回落0.49%，报94.547。