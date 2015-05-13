《全球汇市》美元大跌，因零售销售数据疲弱巩固联储会等更久才升息的观点

* 美国4月零售销售持平

* 美元指数触及逾三个月低点

* 欧元兑美元升穿1.13美元

路透纽约5月13日 - 美元兑一篮子主要货币周三触及逾三个月低点，此前美国公布的4月零售销售数据逊于预期，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)会等更久才升息的预期。

美国4月零售销售持平，因家庭减少购买汽车等大件商品，暗示经济成长在首季接近停滞后反弹力度仍不够强劲。

劳工部周三公布的另一项数据显示，4月进口物价回落0.3%，为连续第十个月下降，3月为下滑0.2%。

“基本上，市场确信美联储要等到消费者显示出一些力道才会有所作为，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。

交易商密切关注美国经济数据，以寻找美联储何时将开始升息的迹象。

分析师表示，欧元今日上涨多数是因交易商再度买入欧元，或回补欧元空头。

美元指数 触及逾三个月低点93.461，势将创一周最大单日跌幅。

美元兑日圆 也触及近两周低点119.030日圆，欧元兑美元 大涨逾1%，日高1.13830略低于上周四触及的逾两个月高位1.1392美元。分析师表示，欧元保持在过去一周的交投区间内，部分是因公债收益率愈发稳定。

德国10年期公债 收益率尾盘报0.72%，上周曾创下今年最高的0.80%。而10年期美债收益率 尾盘报2.29%，周二触及六个月高位2.37%。

“这令欧元的动能有所减少，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick谈及收益率趋稳时表示。

欧元兑美元纽约尾盘升1.27%，报1.13560美元，美元兑瑞郎 跌1.36%，报0.91695瑞郎，美元兑日圆跌0.64%，报119.100日圆。