更新版 1-《全球汇市》美元大跌，因零售销售数据疲弱巩固联储会等更久才升息的观点

(新增文末表格)

* 美国4月零售销售持平

* 美元指数触及逾三个月低点

* 欧元兑美元升穿1.13美元

路透纽约5月13日 - 美元兑一篮子主要货币周三触及逾三个月低点，此前美国公布的4月零售销售数据逊于预期，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)会等更久才升息的预期。

美国4月零售销售持平，因家庭减少购买汽车等大件商品，暗示经济成长在首季接近停滞后反弹力度仍不够强劲。

劳工部周三公布的另一项数据显示，4月进口物价回落0.3%，为连续第十个月下降，3月为下滑0.2%。

“基本上，市场确信美联储要等到消费者显示出一些力道才会有所作为，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。

交易商密切关注美国经济数据，以寻找美联储何时将开始升息的迹象。

分析师表示，欧元今日上涨多数是因交易商再度买入欧元，或回补欧元空头。

美元指数 触及逾三个月低点93.461，势将创一周最大单日跌幅。

美元兑日圆 也触及近两周低点119.030日圆，欧元兑美元 大涨逾1%，日高1.13830略低于上周四触及的逾两个月高位1.1392美元。分析师表示，欧元保持在过去一周的交投区间内，部分是因公债收益率愈发稳定。

德国10年期公债 收益率尾盘报0.72%，上周曾创下今年最高的0.80%。而10年期美债收益率 尾盘报2.29%，周二触及六个月高位2.37%。

“这令欧元的动能有所减少，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick谈及收益率趋稳时表示。

欧元兑美元纽约尾盘升1.27%，报1.13560美元，美元兑瑞郎 跌1.36%，报0.91695瑞郎，美元兑日圆跌0.64%，报119.100日圆。

美元指数最新下跌0.94%，报93.637。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1355 1.1213 +1.27 -6.13 1.2097

美元/日圆 119.14 119.85 -0.59 -0.45 119.68

欧元/日圆 135.27 134.36 +0.68 -6.56 144.77

美元/瑞郎 0.9165 0.9289 -1.33 -7.81 0.9941

英镑/美元 1.5743 1.5664 +0.50 +1.09 1.5573

美元/加元 1.1954 1.2014 -0.50 +2.89 1.1618

澳元/美元 0.8110 0.7971 +1.74 -0.71 0.8168

欧元/瑞郎 1.0408 1.0421 -0.12 -13.45 1.2026

欧元/英镑 0.7207 0.7163 +0.61 -7.07 0.7755

新西兰元/美元 0.7482 0.7354 +1.74 -4.04 0.7797

美元/挪威克朗 7.3844 7.4783 -1.26 -1.17 7.4720

欧元/挪威克朗 8.3920 8.3908 +0.01 -7.16 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2374 8.3317 -1.13 +5.67 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3541 9.3446 +0.10 -1.21 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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