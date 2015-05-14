《全球汇市》疲弱零售销售数据压制美元在三个月低位，新西兰元劲扬

英镑兑美元 小升0.1%至1.5758，周三一度触及五个月高位1.5768，即便之前英国央行调降经济成长预估，并谨慎地支持金融市场的预期，即需要一年左右的时间才会开始加息。
随着美元失去动能，澳元兑美元 周四稍早触及四个月高位0.8164，最新报0.8127，日内上涨0.2%。
新西兰元兑美元 大涨0.7%至0.7536美元，本周稍早曾跌至两个月低点0.7318。
新西兰第一季零售销售跳涨2.7%，创下纪录增幅，远超过分析师预估1.5%的增幅，对新西兰央行近期将降息的预期因此降温，新西兰元从中获得提振。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1363 1.1355 +0.07 -6.07 1.2097
美元/日圆 119.18 119.14 +0.03 -0.42 119.68
欧元/日圆 135.42 135.28 +0.10 -6.46 144.78
美元/瑞郎 0.9154 0.9165 -0.12 -7.92 0.9941
英镑/美元 1.5748 1.5743 +0.03 +1.12 1.5573
美元/加元 1.1927 1.1954 -0.23 +2.66 1.1618
澳元/美元 0.8125 0.8110 +0.18 -0.53 0.8168
新西兰元/美元 0.7530 0.7482 +0.64 -3.42 0.7797
澳元/日圆 96.830 96.620 +0.22 -0.94 97.750
新西兰元/日圆 89.740 89.140 +0.67 -3.83 93.310
英镑/日圆 187.68 187.56 +0.06 +0.70 186.38
澳元/新西兰元 1.0783 1.0835 -0.48 +3.00 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/郑茵/李婷仪/徐文焰/杜明霞；审校 张涛/王兴亚/白云/李婷仪)