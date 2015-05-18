《全球汇市》美元反弹，受助于公债收益率攀升

* 美元从近期低位反弹，卖压消退

* 美国公债收益率攀升吸引对美元的买兴

* 投机客继续削减美元多头头寸

路透纽约5月18日 - 美元周一普涨，在近几周的抛售使美元跌至更具吸引力的水平后反弹。之前很长一段时间美元一路上行。

欧元兑美元在过去一个月的时间里上扬了近9%，今日回落逾1%，为3月中以来最大单日跌幅。

“欧元升至1.14美元之上，对卖家而言更具吸引力，这可能是今日欧元面临下行压力的原因之一，”法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“我们认为，美元仍将有良好的表现，但现在重新做多美元有些过早，因我们并未看到美元上行的短期动因。最终，只有数据能吸引投资者重新买入美元，我们可能需要等待5月就业数据出炉，”他说。

在EBS交易平台，欧元兑美元 下跌1.30%，至1.12995美元。

一位交易员称，市场流动性较低，且指标10年期公债收益率 反弹至2.23%吸引了美元买盘。

“在目前的市况下进行交易很困难。流动性变得越来越具挑战性，”这位交易员称。

策略师表示，美国自身的一些原因扶助美国公债收益率攀升，从而进一步扩大美元从欧洲汇市周五下午开始的反弹势头。

“目前很多人认为美联储今年不会升息。我仍认为美国数据将改善，联储会在年内采取行动，”法国农业信贷银行驻伦敦的欧洲汇市策略师Adam Myers说。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至5月12日当周，投机客进一步削减美元看涨头寸，使其连跌第七周，至九个月最低。

有关新西兰将对地产投资征收资本利得税的消息进一步助燃了该国将降息的臆测，使近几日新西兰元/美元成为跌幅最大的主要货币对。新西兰政府周日称，在购买后两年内出售住宅地产所产生的收益将征收最高达33%资本利得税。