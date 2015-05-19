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亚洲 | 2015年 5月 19日 星期二 16:58 BJT

《全球汇市》欧元跌破1.12美元，因ECB官员暗示采取更多行动

鉴于近来美国经济数据令人失望，市场对美元的短线前景仍持保守态度。

“若要进一步上涨，需要有实质性的证据，表明进入第二季增长曲线已经获得动能，”巴克莱驻新加坡的亚太外汇策略主管Mitul Kotecha表示。

新西兰元兑美元 上涨0.5%，报0.7426，此前新西兰央行的调查显示通胀率预期上升，给未来数月可能降息的臆测降温。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1180 1.1314 -1.18 -7.58 1.2097

美元/日圆 120.03 119.98 +0.04 +0.29 119.68

欧元/日圆 134.19 135.68 -1.10 -7.31 144.77

美元/瑞郎 0.9318 0.9264 +0.58 -6.27 0.9941

英镑/美元 1.5553 1.5647 -0.60 -0.13 1.5573

美元/加元 1.2181 1.2158 +0.19 +4.85 1.1618

澳元/美元 0.7970 0.7984 -0.18 -2.42 0.8168

新西兰元/美元 0.7408 0.7387 +0.28 -4.99 0.7797

欧元/瑞郎 1.0426 1.0479 -0.51 -13.30 1.2026

欧元/英镑 0.7187 0.7222 -0.48 -7.32 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3050 9.3188 -0.15 -1.73 9.4688

美元/挪威克朗 7.4600 7.3970 +0.85 -0.16 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/陈宗琦/高琦/李春喜 审校 于春红/张明钧/张若琪)

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