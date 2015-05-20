更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元升至三周高位，因欧洲央行计划加快购债

* 欧元兑美元跌至三周低点1.1062美元

* 美元兑日圆触及3月17日来最高

* 美联储会议记录直指预期经济成长加快

* 英国央行会议记录扶助英镑 (新增文末表格)

路透纽约5月20日 - 美元兑欧元周三触及三周高位，兑日圆升至两个月高点，受欧洲央行计划加快购债进度以压低利率支撑，美元延续反弹升势。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的4月货币政策会议记录显示，预期美国经济在首季表现低迷后将重拾力道，支持了将提前而不是推迟升息的观点。

一策略师表示，较会议记录更重要的是近期地区联储调查显示，首季令人失望的经济成长不是正常情况。

“这基本上意味着美联储将无视首季经济疲弱，这会增强他们在今年较早，而不是较晚升息的信心，”Nikko Asset Management首席全球策略师John Vail表示。

“如果这意味着美联储更倾向于较早升息，而不是较晚，那么就会继续支撑美元，但美元可能不会创新高，”他还指出。

纽约尾盘，欧元兑美元 从三周低点1.10620美元反弹，报1.11220美元，跌0.25%。

“欧洲央行官员的讲话令欧元的升势动能消退，”法国农业信贷汇市策略师Mark McCormick称。

McCormick还表示，欧洲央行的计划扶助市场专注于对欧元区近期升势的整固，特别是在欧元接近1.15美元时。

美元兑日圆 持于近两个月高位121.49日圆，升0.34%。

一些分析师指希腊情势也令欧元承压，但多数分析师表示，最大的因素是市场认为过去一个月美元8%的回调已经清除了许多美元长期押注，为新的行情打开了空间。

“仓位干净了不少，这很可能为再度走强开启了通道，”花旗策略师Josh O'Byrne称。

英镑兑美元逆势上涨0.21%，报1.5542美元，因有新的迹象显示英国央行对异常低利率和楼市不安。

另外，全球五大银行周三因操控金融市场被罚款约57亿美元，其中四家同意就美国司法部提起的操控汇率的刑事指控认罪，第五家同意就操纵指标利率的指控认罪。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1091 1.1147 -0.50 -8.32 1.2097

美元/日圆 121.34 120.69 +0.54 +1.39 119.68

欧元/日圆 134.59 134.52 +0.05 -7.03 144.77

美元/瑞郎 0.9371 0.9368 +0.03 -5.73 0.9941

英镑/美元 1.5535 1.5508 +0.17 -0.24 1.5573

美元/加元 1.2206 1.2231 -0.20 +5.06 1.1618

澳元/美元 0.7871 0.7913 -0.53 -3.64 0.8168

欧元/瑞郎 1.0395 1.0443 -0.46 -13.56 1.2026

欧元/英镑 0.7141 0.7183 -0.58 -7.92 0.7755

新西兰元/美元 0.7304 0.7338 -0.46 -6.32 0.7797

美元/挪威克朗 7.5642 7.5300 +0.45 +1.23 7.4720

欧元/挪威克朗 8.3939 8.3926 +0.02 -7.14 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3464 8.3394 +0.08 +7.07 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2629 9.2980 -0.38 -2.17 9.4688