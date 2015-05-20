《全球汇市》美元指数守在两周高位附近，关注中国和日本PMI数据

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
欧元兑美元 现报1.1094，此前一度跌至4月底所及低位1.1062。美元兑日圆 触及两个月高位121.49，之后在亚市早盘回落至121.24。
美元指数 报95.588，略低于隔夜高位95.837。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，尽管大多数官员觉得美国经济势将从今年低迷开局中反弹。
“尽管会议记录并不令人意外，但从中可以看到一些迹象，显示美联储官员愈发担忧经济前景面临的下档风险，而且基本没有提到会与上行风险相抵消，”摩根大通分析师在客户报告中称。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。