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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 07:55 BJT

《全球汇市》美元指数守在两周高位附近，关注中国和日本PMI数据

欧元兑美元 现报1.1094，此前一度跌至4月底所及低位1.1062。美元兑日圆 触及两个月高位121.49，之后在亚市早盘回落至121.24。

美元指数 报95.588，略低于隔夜高位95.837。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，尽管大多数官员觉得美国经济势将从今年低迷开局中反弹。

“尽管会议记录并不令人意外，但从中可以看到一些迹象，显示美联储官员愈发担忧经济前景面临的下档风险，而且基本没有提到会与上行风险相抵消，”摩根大通分析师在客户报告中称。

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