更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元走软，为本周首次

* 美元受制造业和楼市数据恶化拖累走软

* 但就业数据强劲，扶助美元部分缩减稍早的跌幅

* 在遭遇震荡抛售后，投资者对押注美元持谨慎态度

* 欧元走强，因数据显示复苏崭露头角 (新增文末表格)

路透纽约5月21日 - 美元兑欧元周四走软，为本周首次，因在过去一个月遭遇大举抛售后，投资者不愿建立新头寸，部分美国经济数据令人失望也让投资者裹足不前。

美元本周早些时候上扬，因美国和德国公债收益率反弹。公债市场的抛售推动美元在5月15日触及1.1466美元的高位，一个月前为1.0519美元。

但对美国经济在近期大幅放缓后是否会反弹的忧虑，以及美元大跌给投资者造成的重大损失，使部分投资者离场观望。

“人们不愿建立美元看涨头寸，”法国兴业银行驻纽约的外汇分析师Sebastien Galy表示。

数据显示，上周美国初请失业金人口四周均值减少5,500，至26.625万，为2000年4月以来最低。数据公布后，美元缩减跌幅。

但该数据带来的提振被5月疲弱的费城联储制造业数据和成屋销售意外下滑所抵消。

美元兑欧元 尾盘报1.1125美元。

欧元区经济活动展露复苏迹象，以及德债收益率攀升，与可比美债收益率差收窄也提振欧元/美元。

Markit欧元区5月综合采购经理人指数(PMI)初值从53.9降至53.4，不及路透调查分析师预估的53.8。尽管数据下滑，但Markit表示，欧元区经济本季有望增长0.4%。

“德债与美债收益率差收窄影响了欧元/美元，”CIBC World Markets的汇市策略部主管Jeremy Stretch表示。

欧元涨幅将受限的部分原因是，欧洲央行非常宽松的货币政策立场。本周稍早，欧洲央行执委科尔表示，央行将在未来两月加快购债进度。

更多欧元流入市场的前景本周稍早拖累欧元普跌。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1112 1.1091 +0.19 -8.14 1.2097

美元/日圆 121.02 121.34 -0.26 +1.12 119.68

欧元/日圆 134.43 134.59 -0.12 -7.14 144.77

美元/瑞郎 0.9367 0.9371 -0.04 -5.77 0.9941

英镑/美元 1.5660 1.5535 +0.80 +0.56 1.5573

美元/加元 1.2197 1.2206 -0.07 +4.98 1.1618

澳元/美元 0.7892 0.7871 +0.27 -3.38 0.8168

欧元/瑞郎 1.0406 1.0395 +0.11 -13.47 1.2026

欧元/英镑 0.7090 0.7141 -0.71 -8.58 0.7755

新西兰元/美元 0.7349 0.7304 +0.62 -5.75 0.7797

美元/挪威克朗 7.5560 7.5642 -0.11 +1.12 7.4720

欧元/挪威克朗 8.4004 8.3939 +0.08 -7.07 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3364 8.3464 -0.12 +6.94 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2679 9.2629 +0.05 -2.12 9.4688