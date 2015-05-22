全球汇市：美元上扬，受助于美国通胀数据和叶伦有关升息的讲话

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
* 叶伦称可能在年内升息
* 美元兑欧元有望录得三年半来最大单周涨幅
* 美元普涨；CPI数据显示基础通胀压力
* 日本央行保持政策不变，一如预期
路透纽约5月22日 - 美元周五走强，逆转盘中跌势，因美国通胀数据显示，基础通胀压力增加，提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年晚些时候升息的可能性。
美联储主席叶伦今日稍后发表讲话称，仍可能在今年升息，这支持了美元。
“通胀攀升，以及经济成长数据增强，肯定是美联储希望看到的，”苏格兰皇家银行的外汇策略师BrianDaingerfield说，“升息预期可能被提前，因今日公布的一些数据改善。”
尽管美国消费者物价指数(CPI)4月仅上扬0.1%，低于前一个月，但扣除波动性较大的食品和能源成本的核心CPI增长0.3%，为2013年1月以来最大增幅，3月为增长0.2%。
欧元兑美元 在EBS电子交易平台回落0.99%，触及日低1.10025美元，为4月29日以来最低。本周欧元下跌3.83%，为2011年9月以来最大周度跌幅，逼近2010年8月录得的更大跌幅。
美元兑日圆 攀升0.45%，报121.57日圆，此为10周高位。本周，美元兑日圆上扬1.95%，为12月初以来最大单周涨幅。
叶伦称，她预计美联储将在今年升息，因美国经济在自首季成长大幅放缓后反弹的正轨上，且经济面临的国内外阻力消退。
受她的讲话提振，美元需求增强。
“看起来，6月升息已经不可能，”Ridgeworth Investments的高级投资策略师Alan Gayle说，“我认为9月也成问题，但叶伦似乎深信经济改善的程度将足以使美联储在今年安全地升息。这在一定程度上提振美元。”(完)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)