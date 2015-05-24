更新版 1-《全球汇市》美元上扬，受助于美国通胀数据和叶伦有关升息的讲话

(新增文末表格)

* 叶伦称可能在年内升息

* 美元兑欧元有望录得三年半来最大单周涨幅

* 美元普涨；CPI数据显示基础通胀压力

* 日本央行保持政策不变，一如预期

路透纽约5月22日 - 美元周五走强，逆转盘中跌势，因美国通胀数据显示，基础通胀压力增加，提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年晚些时候升息的可能性。

美联储主席叶伦今日稍后发表讲话称，仍可能在今年升息，这支持了美元。

“通胀攀升，以及经济成长数据增强，肯定是美联储希望看到的，”苏格兰皇家银行的外汇策略师BrianDaingerfield说，“升息预期可能被提前，因今日公布的一些数据改善。”

尽管美国消费者物价指数(CPI)4月仅上扬0.1%，低于前一个月，但扣除波动性较大的食品和能源成本的核心CPI增长0.3%，为2013年1月以来最大增幅，3月为增长0.2%。

欧元兑美元 在EBS电子交易平台回落0.99%，触及日低1.10025美元，为4月29日以来最低。本周欧元下跌3.83%，为2011年9月以来最大周度跌幅，逼近2010年8月录得的更大跌幅。

美元兑日圆 攀升0.45%，报121.57日圆，此为10周高位。本周，美元兑日圆上扬1.95%，为12月初以来最大单周涨幅。

叶伦称，她预计美联储将在今年升息，因美国经济在自首季成长大幅放缓后反弹的正轨上，且经济面临的国内外阻力消退。

受她的讲话提振，美元需求增强。

“看起来，6月升息已经不可能，”Ridgeworth Investments的高级投资策略师Alan Gayle说，“我认为9月也成问题，但叶伦似乎深信经济改善的程度将足以使美联储在今年安全地升息。这在一定程度上提振美元。”

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1015 1.1112 -0.87 -8.94 1.2097

美元/日圆 121.53 121.02 +0.42 +1.55 119.68

欧元/日圆 133.81 134.43 -0.46 -7.57 144.77

美元/瑞郎 0.9437 0.9367 +0.75 -5.07 0.9941

英镑/美元 1.5488 1.5660 -1.10 -0.55 1.5573

美元/加元 1.2277 1.2197 +0.66 +5.67 1.1618

澳元/美元 0.7827 0.7892 -0.82 -4.17 0.8168

欧元/瑞郎 1.0388 1.0406 -0.17 -13.62 1.2026

欧元/英镑 0.7106 0.7090 +0.23 -8.37 0.7755

新西兰元/美元 0.7311 0.7349 -0.52 -6.23 0.7797

美元/挪威克朗 7.6430 7.5560 +1.15 +2.29 7.4720

欧元/挪威克朗 8.4189 8.4004 +0.22 -6.86 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3887 8.3364 +0.63 +7.61 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2416 9.2679 -0.28 -2.40 9.4688