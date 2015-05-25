《全球汇市》美元升至一个月高位，受CPI数据和叶伦讲话提振

* 欧元兑美元在淡静交投中跌至一个月低点，因希腊忧虑

* 美元/日圆触及121.78，上看122.04上方的八年高位

* 美国核心CPI强于预期，增强美联储升息的可能性

路透伦敦5月25日 - 美元兑一篮子主要货币周一触及一个月高位，此前美国核心消费者物价指数(CPI)升幅高于预期，增强美联储今年稍晚升息的可能性。

交易商称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦关于2015年将升息的言论亦提振美元人气。

今日交投清淡，欧洲多数市场以及美国因假期休市。美元指数 上涨0.3%至96.475，创下一个月高位。

欧元兑美元 跌至1.0959美元的一个月低点，一些人指称西班牙反撙节党派的胜利为一个因素。对希腊下月因资金危机无法偿债的担忧也令欧元承压。欧元兑美元欧洲汇市尾盘跌0.4%，报1.0974美元。

美元兑日圆 在两个月高点121.78日圆附近交投，此前自周五触及的120.64低点跳升，受美国公债收益率 上升所提振。若突破122.04将把美元兑日圆带到八年峰值。

“我预计利率预期将继续上升，由此美元的上行态势将持续，”IronFX Global的外汇策略部门主管Marshall Gittler说。

周五公布的数据显示，美国4月扣除食品和能源成本的核心CPI上升0.3%，为2013年1月以来最大升幅，3月上升0.2%。

“美元能否突破122.04日圆关口，还取决于未来将发布的美国经济数据。虽然6月份加息已不太可能，但若未来公布的经济指标良好，从而为周五的CPI数据提供支持，则有关美联储将在6月份会议上暗示何时加息的憧憬将会升温，”IG Securities驻东京的市场分析师Junichi Ishikawa说。

美国经济复苏并不像一些人预计的那样强劲，粉碎了今年稍早认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在6月升息的市场预期，从而促使投资者将升息预期推后至9月甚至更晚。

然而本月公布的零零星星的数据较为乐观，显示美国经济表现仍优于欧元区和日本等其他发达经济体。

“资金流回美元，近期美元因良莠不齐的经济数据和提早升息的可能性下降而受到打压。决策者的讲话提振了美元，”FPG证券社长深谷幸司称。

“美联储6月升息的可能性已消退，9月甚至更晚升息可能性一度减弱，但这样的悲观情绪已减退。”他称。(完)

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