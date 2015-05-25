版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 26日 星期二 06:19 BJT

《全球汇市》5月25日外汇市场汇率收盘表格

(5月25日因适逢美国阵亡将士纪念日假期，美国市场休市，路透仅提供收盘时间汇率报价表格以供参考)

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0975 1.1015 -0.36 -9.28 1.2097

美元/日圆 121.55 121.53 +0.02 +1.56 119.68

欧元/日圆 133.40 133.81 -0.31 -7.85 144.77

美元/瑞郎 0.9446 0.9437 +0.10 -4.98 0.9941

英镑/美元 1.5465 1.5488 -0.15 -0.69 1.5573

美元/加元 1.2309 1.2277 +0.26 +5.95 1.1618

澳元/美元 0.7822 0.7827 -0.06 -4.24 0.8168

欧元/瑞郎 1.0370 1.0388 -0.17 -13.77 1.2026

欧元/英镑 0.7093 0.7106 -0.18 -8.54 0.7755

新西兰元/美元 0.7303 0.7311 -0.11 -6.34 0.7797

美元/挪威克朗 7.6362 7.6430 -0.09 +2.20 7.4720

欧元/挪威克朗 8.3876 8.4189 -0.37 -7.21 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4148 8.3887 +0.31 +7.94 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2362 9.2416 -0.06 -2.46 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐