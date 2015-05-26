《全球汇市》美元重回上行轨道，兑日圆升至八年高位

几周以来，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年能否升息的疑虑一直是影响美元走势的焦点。美联储主席叶伦周五的讲话强化了美联储的升息倾向。
但关于4月经济增长的最初信号略微令人失望，即使基础通胀显示出一些活力。耐久财和PMI数据将于周二稍晚出炉，不是所有人都像看起来那么有信心。
“由于将影响第二季GDP的数据显示出一些疲弱迹象，如果(数据)令人失望，将证实市场对经济放缓的担忧，美元风险可能偏向下行，”花旗分析师Josh O'Byrne在报告中说。
美元兑日圆触及两个月高位121.79，更加接近122.04上方的八年高位。
“目前市场由美元驱动，而不是聚焦日圆。叶伦明确表示美联储将升息，在这种情况下，市场人士面临的问题是卖出哪种货币，”道富银行驻东京外汇主管Bart Wakabayashi表示。
“看起来美元升逾121日圆后，做空日圆的动能有所增强。”
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0893 1.0975 -0.75 -9.95 1.2097
美元/日圆 122.61 121.55 +0.87 +2.45 119.68
欧元/日圆 133.54 133.40 +0.10 -7.76 144.77
美元/瑞郎 0.9499 0.9446 +0.56 -4.45 0.9941
英镑/美元 1.5401 1.5465 -0.41 -1.10 1.5573
美元/加元 1.2345 1.2309 +0.29 +6.26 1.1618
澳元/美元 0.7781 0.7822 -0.52 -4.74 0.8168
新西兰元/美元 0.7275 0.7303 -0.38 -6.69 0.7797
欧元/瑞郎 1.0354 1.0370 -0.15 -13.90 1.2026
欧元/英镑 0.7072 0.7093 -0.30 -8.81 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2080 9.2362 -0.31 -2.75 9.4688
美元/挪威克朗 7.6856 7.6362 +0.65 +2.86 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍/于春红/杜明霞；审校 王洋/徐文焰)