更正-《全球汇市》美元因升息预期重新受捧，兑日圆触及多年高位

(更正：因译文有误，内文倒数第五段改为“收益率可能因资金寻求避险而遭压低”，非“收益率跌势可能因资金寻求避险而受到抑制”)

* 美元兑日圆升穿123.00日圆，欧元兑美元跌至1.09美元下方

* 美国数据向好，市场焦点重新回到联储今年是否升息

路透悉尼5月27日 - 美元周三盘初守住全线涨势，兑日圆一度升至八年高点，此前美国公布的经济数据强劲，强化了美国今年可能升息的预期。

美元兑日圆 一度升至123.33日圆，为2007年中期以来的高点。目前美元距离2007年6月触及的高点124.14不远。突破此点位将测试2002年后期以来未见的水准。

交易商表示，在美元升破3月以来高位122.04附近的关键阻力位后，停损买盘被触发。

美元兑欧元亦上涨，欧元兑美元 跌至4月28日以来最低位1.0864美元。欧元最新报1.0872美元。

这全都协助美元指数 上涨1.3%，为近两年来最大单日升幅。

商品货币兑美元亦下跌，澳元兑美元 跌至一个月低位0.7727美元。新西兰元兑美元 跌至逾两个月低位0.7222美元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周五在一场演说中称，今年可能升息，但收紧政策的进程将视经济数据的好坏而定。

所以周三公布的反映美国核心企业支出计划的一项经济指标在4月劲扬之后，美元大涨就不令人意外了。

其他数据显示，5月消费者信心上升，上月新屋销售大增。

“这些数据没有太过惊艳之处，但好得足以重燃美国今年可能升息的憧憬，”澳洲国民银行高级外汇分析师Emma Lawson说。

奇怪的是，中长期美国公债收益率(殖利率)却下跌，分析师指出收益率可能因资金寻求避险而遭压低，对希腊债务违约的担忧在一定程度上引发了这波避险需求。

希腊周二试图淡化这种担忧，该国政府称，将努力在下周向国际货币基金组织(IMF)偿还债务。

希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)也表达了对及时与债权方达成协议避免违约的信心。

亚洲交易时段的焦点将是日本央行4月政策会议纪录。

澳洲央行副总裁洛威也将在稍晚发表讲话，不过讲话内容是“期限转换的变革”，投资者或许不会对此过于关注。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0883 1.0873 +0.09 -10.04 1.2097

美元/日圆 122.96 123.08 -0.10 +2.74 119.68

欧元/日圆 133.82 133.82 +0.00 -7.57 144.78

美元/瑞郎 0.9520 0.9529 -0.09 -4.23 0.9941

英镑/美元 1.5395 1.5380 +0.10 -1.14 1.5573

美元/加元 1.2423 1.2432 -0.07 +6.93 1.1618

澳元/美元 0.7741 0.7734 +0.09 -5.23 0.8168

新西兰元/美元 0.7248 0.7229 +0.26 -7.04 0.7797

澳元/日圆 95.180 95.190 -0.01 -2.63 97.750

新西兰元/日圆 89.120 88.970 +0.17 -4.49 93.310

英镑/日圆 189.30 189.30 +0.00 +1.57 186.38

澳元/新西兰元 1.0676 1.0687 -0.10 +1.98 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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