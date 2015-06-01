更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆触及12年半高位，因美国数据强于预期

(新增文末汇率收盘表格)

* 美国ISM制造业和建筑支出数据强于预期

* 美元兑日圆触及2002年12月以来最高124.920日圆

* 希腊未能在自己设定的周日最后期限前达成协议

路透纽约6月1日 - 美元周一走强，兑日圆触及12年半高位，因美国制造业和建筑支出数据强于预期，而对希腊违约的担忧重燃，拖累欧元走疲。

今日公布的数据显示，美国5月制造业扩张加速，4月建筑支出急增至近六年半高位。数据提振对美国经济体质的乐观情绪，并提振了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年升息的信心。

“市场的担心有所缓解，”CitiFX的G10汇市策略部全球主管Steven Englander表示。

“这进一步证实首季成长大幅放缓只是异常现象，”他在谈到周五数据显示首季GDP萎缩0.7%时说。

最新公布的数据推动美元兑日圆升至2002年12月以来最高124.920日圆。数据凸显美联储与日本央行的政策路径背道而驰，目前美联储正在准备收紧政策，而日本央行仍在执行超宽松政策。

“数据并没有重大转变，但它使市场预期向更为强硬的方向倾斜，”法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov在谈到美国数据对美联储升息预期产生的影响时表示。“在现阶段，美元/日圆的交投主要受货币政策背离这一因素影响。”

美联储在近10年来首次升息预计将吸引投资资金流入美国，从而提振美元。

分析师称，对希腊的担忧稍早重压欧元，之前希腊未能在自己设定的周日最后期限前与债权人达成改革换贷款协议。希腊必须偿还一笔周五到期的国际货币基金组织(IMF)贷款，其现有的救助计划将在6月30日到期。

欧元兑美元 尾盘跌0.54%，报1.09310美元，从周五触及的一周高位1.1006美元回落。美元兑日圆 尾盘上扬0.51%，报124.8日圆。

美元兑瑞郎 尾盘上扬0.56%，报0.94565瑞郎。美元指数 尾盘升0.53%，报97.416。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0925 1.0987 -0.56 -9.69 1.2097

美元/日圆 124.76 124.11 +0.52 +4.24 119.68

欧元/日圆 136.31 136.43 -0.09 -5.84 144.77

美元/瑞郎 0.9457 0.9402 +0.58 -4.87 0.9941

英镑/美元 1.5200 1.5288 -0.58 -2.40 1.5573

美元/加元 1.2521 1.2445 +0.61 +7.77 1.1618

澳元/美元 0.7604 0.7636 -0.42 -6.90 0.8168

欧元/瑞郎 1.0334 1.0332 +0.02 -14.07 1.2026

欧元/英镑 0.7186 0.7178 +0.11 -7.34 0.7755

新西兰元/美元 0.7102 0.7100 +0.03 -8.91 0.7797

美元/挪威克朗 7.9544 7.7684 +2.39 +6.46 7.4720

欧元/挪威克朗 8.6931 8.5262 +1.96 -3.83 9.0392

美元/瑞典克朗 8.5763 8.5188 +0.67 +10.02 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3725 9.3777 -0.06 -1.02 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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