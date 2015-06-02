《全球汇市》美元普跌，希腊达成债务协议的希望提振欧元

* 希腊与债权人达成协议的希望提振欧元

* 美元指数势将录得2013年7月以来最大单日跌幅

* 美元兑瑞郎触及逾一周低位

* 美元兑日圆从12年半高位回落

路透纽约6月2日 - 美元指数周二可能录得近两年来最大单日跌幅，因预期希腊将与债权人将达成协议。

一位熟悉磋商进展的消息人士称，希腊债权人接近完成将提交给希腊左翼政府的协议草案，为久拖不决的改革换贷款磋商注入了新的动力。

希腊政府曾威胁，如果不能达成协议，将无力偿还本周到期的国际货币基金组织(IMF)贷款。

“今日美元大跌是受希腊情势推动，”Oanda驻多伦多的高级汇市策略师Alfonso Esparza表示，“市场看到了一线希望。”

美元指数可能下跌1.5%，为2013年7月初以来最大单日跌幅。美元兑欧元今日的跌幅可能是3月中以来最大。

欧元兑美元盘中急升2.5%，至逾一周最高1.11950美元。美元兑日圆也走低，早盘曾触及12年半高位125.070日圆。美元兑瑞郎盘中触及逾一周低位0.93115瑞郎。

尽管分析师称，对希腊达成协议的乐观情绪给欧元带来最大的提振，但他们还指出，数据显示欧元区5月年通胀率攀升至0.3%也扶助支撑欧元。

该数据带动欧洲公债收益率攀升。德国10年期公债收益率 触及逾两周最高0.7%，并录得2011年11月以来最大单日涨幅。

对希腊的乐观情绪，以及欧元区通胀数据使交易商认识到，他们对欧洲公债和美元的看涨押注过度，并促使他们回补欧元空头头寸，法国兴业银行驻纽约的高级汇市分析师Sebastien Galy表示。

不过他表示，如果周五公布的美国5月就业数据显示就业强劲增长，欧元可能跌至1.10美元。

欧元兑美元 尾盘急升2.03%，报1.11470美元。美元兑日圆 尾盘下跌0.56%，报124.100日圆。美元兑瑞郎 挫1.29%，报0.93320瑞郎。