《全球汇市》美元普跌，希腊达成债务协议的希望提振欧元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 希腊与债权人达成协议的希望提振欧元
* 美元指数势将录得2013年7月以来最大单日跌幅
* 美元兑瑞郎触及逾一周低位
* 美元兑日圆从12年半高位回落
路透纽约6月2日 - 美元指数周二可能录得近两年来最大单日跌幅，因预期希腊将与债权人将达成协议。
一位熟悉磋商进展的消息人士称，希腊债权人接近完成将提交给希腊左翼政府的协议草案，为久拖不决的改革换贷款磋商注入了新的动力。
希腊政府曾威胁，如果不能达成协议，将无力偿还本周到期的国际货币基金组织(IMF)贷款。
“今日美元大跌是受希腊情势推动，”Oanda驻多伦多的高级汇市策略师Alfonso Esparza表示，“市场看到了一线希望。”
美元指数可能下跌1.5%，为2013年7月初以来最大单日跌幅。美元兑欧元今日的跌幅可能是3月中以来最大。
欧元兑美元盘中急升2.5%，至逾一周最高1.11950美元。美元兑日圆也走低，早盘曾触及12年半高位125.070日圆。美元兑瑞郎盘中触及逾一周低位0.93115瑞郎。
尽管分析师称，对希腊达成协议的乐观情绪给欧元带来最大的提振，但他们还指出，数据显示欧元区5月年通胀率攀升至0.3%也扶助支撑欧元。
该数据带动欧洲公债收益率攀升。德国10年期公债收益率 触及逾两周最高0.7%，并录得2011年11月以来最大单日涨幅。
对希腊的乐观情绪，以及欧元区通胀数据使交易商认识到，他们对欧洲公债和美元的看涨押注过度，并促使他们回补欧元空头头寸，法国兴业银行驻纽约的高级汇市分析师Sebastien Galy表示。
不过他表示，如果周五公布的美国5月就业数据显示就业强劲增长，欧元可能跌至1.10美元。
欧元兑美元 尾盘急升2.03%，报1.11470美元。美元兑日圆 尾盘下跌0.56%，报124.100日圆。美元兑瑞郎 挫1.29%，报0.93320瑞郎。
美元指数 回落1.48%，报95.935。(完)
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