更新版 1-《全球汇市》美元受就业数据带动急升，兑日圆触及13年高位

(新增文末表格)

* 美元兑日圆触及13年高位125.860日圆

* 欧元跌至1.11美元之下

* 美国就业岗位5月增加28万个

* 薪资增长加速暗示通胀将攀升

* 美元指数本周仍可能走低

路透纽约6月5日 - 美元兑日圆周五急升至13年高位，兑欧元也大涨，因数据显示，美国5月就业岗位增长加速，提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早在9月升息的可能性。

美国劳工部公布，5月非农就业岗位增加28万，增幅为12月来最大，路透访查的分析师原先预估为增加22.5万。

平均时薪也增加，按年增长2.3%，为2013年8月以来最大升幅，分析师称，这暗示美国通胀将向美联储设定的2%的目标靠近。

数据公布后，利率期货交易员押注联储将在10月升息。不过，一项路透调查周五显示，华尔街大行预计，美联储将从9月开始升息，之后会在年底前再度上调利率。

“如果(美国经济)成长势头良好，到9月份将有足够的证据证明联储希望在那时升息，”野村汇市策略部全球主管Jens Nordvig在谈到美国就业数据时表示。他说，到9月欧元将触及1.05美元。

美元兑欧元、日圆和瑞郎上扬超过1%。美元兑日圆盘中触及约13年最高125.860日圆。欧元触及日低1.10490美元。

美元指数本周仍可能走低，为三周来首次，因本周稍早，欧元兑美元录得六年来最大两日涨幅。

对美联储在年内升息的预期升温提振美元，因升息预计将吸引更多资金流入美国，从而推高美元。

“今天公布的非农就业报告给美元投资者吃了一颗大大的定心丸，且我认为，也缓解了对美国经济总体状态的担忧，”WorldWideMarkets的首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

欧元兑美元 尾盘回落1.09%，报1.11160美元，周四触及逾两周高位1.13800美元。美元兑日圆 急升0.99%，报125.605日圆。美元兑瑞郎 尾盘上扬0.7%，报0.94020瑞郎。

美元指数 尾盘攀升0.91%，报96.330。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1111 1.1237 -1.12 -8.15 1.2097

美元/日圆 125.61 124.36 +1.01 +4.95 119.68

欧元/日圆 139.56 139.70 -0.10 -3.60 144.77

美元/瑞郎 0.9390 0.9333 +0.61 -5.54 0.9941

英镑/美元 1.5270 1.5364 -0.61 -1.95 1.5573

美元/加元 1.2437 1.2502 -0.52 +7.05 1.1618

澳元/美元 0.7627 0.7687 -0.78 -6.62 0.8168

欧元/瑞郎 1.0440 1.0490 -0.48 -13.19 1.2026

欧元/英镑 0.7275 0.7310 -0.48 -6.19 0.7755

新西兰元/美元 0.7044 0.7124 -1.12 -9.66 0.7797

美元/挪威克朗 7.9479 7.7564 +2.47 +6.37 7.4720

欧元/挪威克朗 8.8309 8.7126 +1.36 -2.30 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3800 8.2715 +1.31 +7.50 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3078 9.3047 +0.03 -1.70 9.4688