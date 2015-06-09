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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 15:43 BJT

《全球汇市》美元回吐非农数据后录得涨幅，希腊债务危机抑制欧元

“从政治角度来看，强势美元的坏处可能不受欢迎，因此市场对这样的评论十分敏感，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示。

欧元兑美元 持稳于1.1290，此前一度高见1.1343，受德债收益率 上涨和德国经济数据好于预期的扶助。

希腊仍在与国际金主进行谈判，以期达成协议，这也令投资者继续保持警惕，并可能限制欧元升势。

欧盟官员称，希腊官员周一与欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西就改革换现金协议举行磋商，但希腊没有提出新提案。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1275 1.1291 -0.14 -6.80 1.2097

美元/日圆 124.42 124.47 -0.04 +3.96 119.68

欧元/日圆 140.30 140.53 -0.16 -3.09 144.77

美元/瑞郎 0.9278 0.9270 +0.09 -6.67 0.9941

英镑/美元 1.5302 1.5348 -0.30 -1.74 1.5573

美元/加元 1.2422 1.2410 +0.10 +6.92 1.1618

澳元/美元 0.7658 0.7699 -0.53 -6.24 0.8168

新西兰元/美元 0.7097 0.7141 -0.62 -8.98 0.7797

欧元/瑞郎 1.0466 1.0473 -0.07 -12.97 1.2026

欧元/英镑 0.7366 0.7348 +0.24 -5.02 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3651 9.3688 -0.04 -1.10 9.4688

美元/挪威克朗 7.8415 7.8075 +0.44 +4.95 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/杜明霞；审校 王洋/龚芳/高琦)

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