《全球汇市》美元回吐非农数据后录得涨幅，希腊债务危机抑制欧元

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
“从政治角度来看，强势美元的坏处可能不受欢迎，因此市场对这样的评论十分敏感，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示。
欧元兑美元 持稳于1.1290，此前一度高见1.1343，受德债收益率 上涨和德国经济数据好于预期的扶助。
希腊仍在与国际金主进行谈判，以期达成协议，这也令投资者继续保持警惕，并可能限制欧元升势。
欧盟官员称，希腊官员周一与欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西就改革换现金协议举行磋商，但希腊没有提出新提案。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1275 1.1291 -0.14 -6.80 1.2097
美元/日圆 124.42 124.47 -0.04 +3.96 119.68
欧元/日圆 140.30 140.53 -0.16 -3.09 144.77
美元/瑞郎 0.9278 0.9270 +0.09 -6.67 0.9941
英镑/美元 1.5302 1.5348 -0.30 -1.74 1.5573
美元/加元 1.2422 1.2410 +0.10 +6.92 1.1618
澳元/美元 0.7658 0.7699 -0.53 -6.24 0.8168
新西兰元/美元 0.7097 0.7141 -0.62 -8.98 0.7797
欧元/瑞郎 1.0466 1.0473 -0.07 -12.97 1.2026
欧元/英镑 0.7366 0.7348 +0.24 -5.02 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3651 9.3688 -0.04 -1.10 9.4688
美元/挪威克朗 7.8415 7.8075 +0.44 +4.95 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红/杜明霞；审校 王洋/龚芳/高琦)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。