更新版 1-《全球汇市》美元上涨，交易商关注美国零售销售数据

(新增文末表格)

* 美国公债收益率上升

* 交易商静待美国公布5月零售销售数据

路透纽约6月9日 - 美元周二小涨，得益于美国公债收益率上升以及对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能早至9月就开始升息的预期。

周一大涨1.5%的欧元兑美元今日纽约尾盘跌0.12%，报1.1277美元，盘中低见1.1215美元。美元兑英镑和瑞郎也走强，但兑日圆持平。

盘中走势反复，因投资人静待美国周四公布的零售销售报告，这可能巩固上周五美国公布就业增长意外强劲后产生的对经济的乐观情绪。

“市场一致认为零售销售数据将强劲，”Mizuho汇市策略师Sireen Haraji表示。

根据路透调查，预测人士预计5月美国零售销售增长1.1%。据称，近几个月疲弱的消费者支出令美联储政策制定者担心，他们正在权衡近十年来首次升息的时机。

美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，4月职位空缺增至540万，为2000年12月开始公布该数据以来最高，3月为510万。

美国公债收益率上升，指标10年期公债收益率 今日创下七个月高位2.449%，之后回落至2.4203%，较周一尾盘升4个基点。

美元指数 尾盘跌0.10%，报95.182，远低于上周五美国就业报告发布后触及的96.909高位。

周一美元下滑，部分因投资人对美国当局可能愈发担心强势美元对经济的影响感到不安。

希腊救助谈判仍令投资人谨慎。一希腊政府官员周二表示，希腊已经向欧洲债权人提交了另一份改革建议，但该国同欧盟和国际货币基金组织(IMF)的救助协议将在本月底到期。希腊必须在月底偿还大量贷款，但没有债权人新的资金到位，希腊可能无法偿债。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1283 1.1291 -0.07 -6.73 1.2097

美元/日圆 124.32 124.47 -0.12 +3.88 119.68

欧元/日圆 140.26 140.53 -0.19 -3.12 144.77

美元/瑞郎 0.9310 0.9270 +0.43 -6.35 0.9941

英镑/美元 1.5384 1.5348 +0.23 -1.21 1.5573

美元/加元 1.2336 1.2410 -0.60 +6.18 1.1618

澳元/美元 0.7687 0.7699 -0.16 -5.89 0.8168

欧元/瑞郎 1.0503 1.0473 +0.29 -12.66 1.2026

欧元/英镑 0.7331 0.7348 -0.23 -5.47 0.7755

新西兰元/美元 0.7130 0.7141 -0.15 -8.55 0.7797

美元/挪威克朗 7.7778 7.8075 -0.38 +4.09 7.4720

欧元/挪威克朗 8.7854 8.8243 -0.44 -2.81 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2882 8.2953 -0.09 +6.32 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3556 9.3688 -0.14 -1.20 9.4688