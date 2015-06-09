更新版 1-《全球汇市》美元上涨，交易商关注美国零售销售数据

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
(新增文末表格)
* 美国公债收益率上升
* 交易商静待美国公布5月零售销售数据
路透纽约6月9日 - 美元周二小涨，得益于美国公债收益率上升以及对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能早至9月就开始升息的预期。
周一大涨1.5%的欧元兑美元今日纽约尾盘跌0.12%，报1.1277美元，盘中低见1.1215美元。美元兑英镑和瑞郎也走强，但兑日圆持平。
盘中走势反复，因投资人静待美国周四公布的零售销售报告，这可能巩固上周五美国公布就业增长意外强劲后产生的对经济的乐观情绪。
“市场一致认为零售销售数据将强劲，”Mizuho汇市策略师Sireen Haraji表示。
根据路透调查，预测人士预计5月美国零售销售增长1.1%。据称，近几个月疲弱的消费者支出令美联储政策制定者担心，他们正在权衡近十年来首次升息的时机。
美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，4月职位空缺增至540万，为2000年12月开始公布该数据以来最高，3月为510万。
美国公债收益率上升，指标10年期公债收益率 今日创下七个月高位2.449%，之后回落至2.4203%，较周一尾盘升4个基点。
美元指数 尾盘跌0.10%，报95.182，远低于上周五美国就业报告发布后触及的96.909高位。
周一美元下滑，部分因投资人对美国当局可能愈发担心强势美元对经济的影响感到不安。
希腊救助谈判仍令投资人谨慎。一希腊政府官员周二表示，希腊已经向欧洲债权人提交了另一份改革建议，但该国同欧盟和国际货币基金组织(IMF)的救助协议将在本月底到期。希腊必须在月底偿还大量贷款，但没有债权人新的资金到位，希腊可能无法偿债。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1283 1.1291 -0.07 -6.73 1.2097
美元/日圆 124.32 124.47 -0.12 +3.88 119.68
欧元/日圆 140.26 140.53 -0.19 -3.12 144.77
美元/瑞郎 0.9310 0.9270 +0.43 -6.35 0.9941
英镑/美元 1.5384 1.5348 +0.23 -1.21 1.5573
美元/加元 1.2336 1.2410 -0.60 +6.18 1.1618
澳元/美元 0.7687 0.7699 -0.16 -5.89 0.8168
欧元/瑞郎 1.0503 1.0473 +0.29 -12.66 1.2026
欧元/英镑 0.7331 0.7348 -0.23 -5.47 0.7755
新西兰元/美元 0.7130 0.7141 -0.15 -8.55 0.7797
美元/挪威克朗 7.7778 7.8075 -0.38 +4.09 7.4720
欧元/挪威克朗 8.7854 8.8243 -0.44 -2.81 9.0392
美元/瑞典克朗 8.2882 8.2953 -0.09 +6.32 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3556 9.3688 -0.14 -1.20 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。
路透北京1月23日 - 中国网络科技服务企业--鹏博士电信传媒集团股份公司 周日晚公告称，公司拟定向增发募集资金不超过60亿元人民币，用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”和“新媒体平台运营”项目。公司股票并将于今日复牌。