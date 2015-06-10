《全球汇市》美元下滑，此前因日本央行总裁称汇率已非常疲弱

* 美元指数触及三周低点

* 欧元得益于公债收益率上扬

* 油价走强提振商品货币

路透纽约6月10日 - 美元兑日圆周三挫至两周低点，此前日本央行总裁黑田东彦表示，日圆已经“非常疲软”，不大可能进一步下跌。

美元兑欧元也下滑，欧元得益于指标德国10年期公债收益率自9月来首次升穿1%。

黑田东彦是在日本众议院财务金融委员会发表演说，他的讲话提振日圆兑美元 脱离13年低点125.86日圆，升至122.47日圆高位。

黑田东彦稍早向日本议员表示，就算美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息，美元兑日圆也不一定上涨，因交易员可能已经令升息的可能性在市场中得到反映。

分析师称，他的讲话可能令日圆跌势进一步放缓，并暗示日本央行可能已经开始让市场为经济需要的刺激力度减小做准备。

“如果日本央行感觉日圆不应进一步走软，这会压制对放宽货币政策的预期。”RBS Securities汇市策略师Brian Daingerfield表示。

纽约尾盘，美元兑日圆 跌1.3%，报122.62日圆，兑欧元 跌0.3%，报1.1312美元。

受日圆升势和商品货币大涨的影响，美元指数 跌至三周低点94.322，尾盘跌0.55%。

英镑兑美元升1%，至三周最高。

有报导称在数年大幅增加后，美国原油产量正减少，油价应声跳涨，带动加元和澳元等商品货币兑美元急升逾1%。

加元兑美元触及三周最高的1.2217加元，澳元兑美元升多达1%，至0.7785美元。