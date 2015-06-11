更新版 1-《全球汇市》美国零售销售大增提振美元走强，日圆在连涨三日后走软

(新增文末汇率收盘表格)

* 美国5月零售销售超预期

* 日圆兑美元在连涨三日后回落

* 新西兰元兑美元跌至五年低位

路透纽约6月11日 - 美元周四走强，因美国5月零售销售急升，这可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早在9月升息。

美元兑日圆上扬多达1.1%，之前三日连跌，周三录得六个月最大单日跌幅。

美国商务部报告称，上月零售销售增长1.2%，4月上修至增长0.2%，前值为持平。

接受路透调查的分析师原先预计，5月零售销售增长1.1%。上周公布的美国非农就业报告以外强劲，提振对美国经济前景的信心，和对美联储升息的预期。

“市场之前的预期是联储将在9月之后升息，但目前可能更倾向于在9月升息，”麦格理驻纽约的全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示。

周四公布的其他数据显示，上周初请失业金人口小幅增加，但仍在显示就业市场供应收紧的区间内。

美元在近一年的时间里节节攀升，但周三兑日圆急跌1.3%，因在日本央行总裁黑田东彦表示日圆已经“非常疲弱”后，投资者出脱日圆空头头寸。

日本政府和央行官员表示，黑田东彦的讲话并非政府和央行合力遏制日圆跌势行动的一部分。

美元兑日圆 尾盘报123.41日圆，日内上扬0.6%。美元兑欧元 也攀升0.60%，报1.1260美元。美元指数 上涨0.4%。

新西兰元遭抛售也扶助提振美元。新西兰元兑美元重挫3%，至五年低位，之前新西兰央行降息，并暗示可能会进一步放宽政策。

新西兰元兑美元 尾盘急跌2.8%，报0.7002美元。

成交清淡，加拿大丰业银行驻多伦多的汇市交易部主管David Bradley说。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1257 1.1324 -0.59 -6.94 1.2097

美元/日圆 123.39 122.65 +0.60 +3.10 119.68

欧元/日圆 138.91 138.92 -0.01 -4.05 144.77

美元/瑞郎 0.9331 0.9313 +0.19 -6.14 0.9941

英镑/美元 1.5513 1.5529 -0.10 -0.39 1.5573

美元/加元 1.2290 1.2253 +0.30 +5.78 1.1618

澳元/美元 0.7753 0.7758 -0.06 -5.08 0.8168

欧元/瑞郎 1.0505 1.0547 -0.40 -12.65 1.2026

欧元/英镑 0.7249 0.7288 -0.54 -6.52 0.7755

新西兰元/美元 0.7005 0.7207 -2.80 -10.16 0.7797

美元/挪威克朗 7.8424 7.7605 +1.06 +4.96 7.4720

欧元/挪威克朗 8.8274 8.7899 +0.43 -2.34 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2061 8.2604 -0.66 +5.27 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2394 9.3559 -1.25 -2.42 9.4688