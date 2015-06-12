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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 16:15 BJT

《全球汇市》希腊担忧再度加剧拖累欧元下跌，数据报喜提振美元

美元兑日圆 报123.62，远离本周低位122.46，但距离上周五受强劲的美国非农就业数据提振所及的13年高位125.86也有段距离。

“下周美联储会议之前，美元将很难再测试高点，”IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa表示。

“由于没有即时的基本面因素，比如美联储会议将提供的信息，该货币对正在根据技术面因素进行交投，可能维持在122-125日圆区间内。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1220 1.1257 -0.33 -7.25 1.2097

美元/日圆 123.78 123.39 +0.32 +3.43 119.68

欧元/日圆 138.92 138.91 +0.01 -4.04 144.77

美元/瑞郎 0.9342 0.9331 +0.12 -6.03 0.9941

英镑/美元 1.5504 1.5513 -0.06 -0.44 1.5573

美元/加元 1.2306 1.2290 +0.13 +5.92 1.1618

澳元/美元 0.7709 0.7753 -0.57 -5.62 0.8168

新西兰元/美元 0.6972 0.7005 -0.47 -10.58 0.7797

欧元/瑞郎 1.0483 1.0505 -0.21 -12.83 1.2026

欧元/英镑 0.7234 0.7249 -0.21 -6.72 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2392 9.2394 -0.00 -2.42 9.4688

美元/挪威克朗 7.7838 7.8424 -0.75 +4.17 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/徐文焰/蔡美珍/杜明霞；审校 蔡美珍/龚芳/王洋/艾茂林)

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