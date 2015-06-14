更新版 1-《全球汇市》欧元小涨，因希腊称更接近达成债务协议

(新增文末表格)

* 希腊称比任何时候都更接近达成协议

* 梅克尔称强势欧元加大了改革难度

* 美国数据提振升息预期

路透纽约6月12日 - 欧元兑美元周五小涨，因希腊称更接近达成债务协议，这可能避免该国违约。

周五一希腊政府官员表示，该国准备提交回应建议，目前比任何时候都要更接近同国际债权人达成协议。

“该消息点燃了希腊能避免违约并留在欧元区的希望，”Commonwealth Foreign Exchange高级市场分析师Joe Manimbo称，“当希腊有好消息的时候，欧元往往得益最多。”

德国总理梅克尔周五在柏林对商业领袖表示，强势欧元“意味着(西班牙和葡萄牙等国家)更加难以享受到改革的好处。” 之后欧元承压。

纽约尾盘，欧元兑美元 从日低反弹，小涨至1.1259美元。

“希腊情势持续的反复令过去几日欧元表现疲弱，”Silicon Valley Bank高级汇市交易员Minh Trang表示，“会有进一步下跌的风险。”

美元兑日圆 持平，报123.44日圆。

美国公布了通胀和消费者信心数据，尽管投资人认为两份报告都对美元有利，但美元反应冷淡。

劳工部周五公布，最终需求生产者物价指数(PPI)上月增长0.5%，为2012年9月以来最大月度涨幅。4月为下降0.4%。

另外，6月密西根大学消费者信心指数初值为94.6，高于预期，5月终值为90.7。

数据巩固了对美联储今年至少升息一次的预期。

下周，美联储将举行为期两日的货币政策会议，投资人希望美联储会提供首次升息时机的指引。

荷兰合作银行高级汇市策略师Jane Foley表示，美联储对通胀的态度更为强硬可能会支撑美元，但她也表示，美元自去年7月至今年4月的升势可能已经消化了收紧货币政策的前景。

Foley称，美元强势可能影响美联储升息的时机。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1268 1.1257 +0.10 -6.85 1.2097

美元/日圆 123.37 123.39 -0.02 +3.08 119.68

欧元/日圆 139.00 138.91 +0.06 -3.99 144.77

美元/瑞郎 0.9289 0.9331 -0.45 -6.56 0.9941

英镑/美元 1.5554 1.5513 +0.26 -0.12 1.5573

美元/加元 1.2320 1.2290 +0.24 +6.04 1.1618

澳元/美元 0.7723 0.7753 -0.39 -5.45 0.8168

欧元/瑞郎 1.0459 1.0505 -0.44 -13.03 1.2026

欧元/英镑 0.7239 0.7249 -0.14 -6.65 0.7755

新西兰元/美元 0.6981 0.7005 -0.34 -10.47 0.7797

美元/挪威克朗 7.7419 7.8424 -1.28 +3.61 7.4720

欧元/挪威克朗 8.7116 8.8274 -1.31 -3.62 9.0392

美元/瑞典克朗 8.1824 8.2061 -0.29 +4.96 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2183 9.2394 -0.23 -2.65 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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