更正-《全球汇市》欧元收复稍早失地，希腊否认将实施资本管制的报导

(更正：正文第六段译文有误，应为“希腊否认有关报导后，欧元变动不大。之前该报导导致欧元一度下滑...”，而非“希腊否认有关报导后，欧元一度下滑...”；同时文末增加汇率收盘表格)

* 纽约尾盘欧元转升

* 稍早欧元隐含波动率跳升至三年半高位

* 欧元区二线公债收益率上升，德债走强

* 美国数据逊于预期限制了美元的升幅

* 美联储政策会议是另一个事件风险

路透纽约6月15日 - 欧元周一由跌转升，因周日希腊同债权人谈判破裂带来的冲击消退，且投资人将焦点转向本周稍晚美国将公布的货币政策决定。

要打破僵局，本周四的欧元区财长会议目前就更为重要了，如果仍无法达成协议，希腊可能将债务违约。

欧元兑美元 在电子交易平台EBS上升0.25%，报1.12950美元，日低为1.11890美元。欧元兑日圆 小涨0.17%，报139.29日圆。

“对今日欧元反弹无法解释。没有任何具体原因，和我们交谈过的每个人都找不到一个合理的解释。一开始欧元略跌，之后出现反弹，过去10天，都是这样的走势，”Bank of New York Mellon全球汇市交易部门联席主管Bill Samela称。

“欧洲传来很多错误的信息，无论是来自欧洲央行委员，还是来自希腊，令交易环境极度困难，”他还指出。

周一晚些时候，一希腊政府官员否认了德国报章的报导。该报导称，如果接下来的债务谈判仍不能达成解决办法，计划对希腊的银行实施资本管制。希腊否认有关报导后，欧元变动不大。之前该报导导致欧元一度下滑，但之后恢复兑美元的反弹走势。

欧洲央行总裁德拉吉周一表示，经济正以温和步幅反弹，同希腊达成强有力的可靠协议符合欧元区整体利益，但目前要看希腊表现。

对希腊可能违约及退出欧元区的担忧令德债在六周内首次获得大量避险买盘，并提振二线欧元区公债收益率较可比德债利差扩阔至近七个月最高。

路透数据显示，一个月欧元/美元隐含波动率 升至三年半最高的14.305%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1283 1.1268 +0.13 -6.73 1.2097

美元/日圆 123.41 123.37 +0.03 +3.12 119.68

欧元/日圆 139.20 139.00 +0.14 -3.85 144.77

美元/瑞郎 0.9293 0.9289 +0.04 -6.52 0.9941

英镑/美元 1.5599 1.5554 +0.29 +0.17 1.5573

美元/加元 1.2324 1.2320 +0.03 +6.08 1.1618

澳元/美元 0.7761 0.7723 +0.49 -4.98 0.8168

欧元/瑞郎 1.0486 1.0459 +0.26 -12.81 1.2026

欧元/英镑 0.7229 0.7239 -0.14 -6.78 0.7755

新西兰元/美元 0.6992 0.6981 +0.16 -10.32 0.7797

美元/挪威克朗 7.7489 7.7419 +0.09 +3.71 7.4720

欧元/挪威克朗 8.7469 8.7116 +0.41 -3.23 9.0392

美元/瑞典克朗 8.1582 8.1824 -0.30 +4.65 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2102 9.2183 -0.09 -2.73 9.4688