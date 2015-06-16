《全球汇市》日圆下跌，欧元未受希腊消息拖累

“市场看到‘黑田’出现在新闻标题上并作出反应，但黑田后来表明他没这么说，”State Street Global Markets驻东京的外汇主管Bart Wakabayashi表示。

对货币政策分歧的预期，持续推升美元兑日圆和欧元。根据最近一次路透调查显示，日本央行在10月会议上仍将会扩大货币刺激规模。

但美联储未必一定会发表强硬的政策声明。隔夜公布的美国数据显示，5月工业生产意外下滑，因制造业和矿业活动仍然疲弱，暗示强势美元和能源行业减支等因素继续制约经济成长。

“虽然我们也相信美联储将为紧缩政策打下基础，但如果不讨论美元的下行风险，那就不对了，”BK Asset Management的外汇策略主管Kathy Lien在客户报告中写道。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1294 1.1283 +0.10 -6.64 1.2097

美元/日圆 123.54 123.41 +0.11 +3.23 119.68

欧元/日圆 139.50 139.20 +0.22 -3.64 144.77

美元/瑞郎 0.9288 0.9293 -0.05 -6.57 0.9941

英镑/美元 1.5609 1.5599 +0.06 +0.23 1.5573

美元/加元 1.2338 1.2324 +0.11 +6.20 1.1618

澳元/美元 0.7731 0.7761 -0.39 -5.35 0.8168

新西兰元/美元 0.6983 0.6992 -0.13 -10.44 0.7797

欧元/瑞郎 1.0496 1.0486 +0.10 -12.72 1.2026

欧元/英镑 0.7234 0.7229 +0.07 -6.72 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2118 9.2102 +0.02 -2.71 9.4688

美元/挪威克朗 7.7662 7.7489 +0.22 +3.94 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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