《全球汇市》日圆下跌，欧元未受希腊消息拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“市场看到‘黑田’出现在新闻标题上并作出反应，但黑田后来表明他没这么说，”State Street Global Markets驻东京的外汇主管Bart Wakabayashi表示。
对货币政策分歧的预期，持续推升美元兑日圆和欧元。根据最近一次路透调查显示，日本央行在10月会议上仍将会扩大货币刺激规模。
但美联储未必一定会发表强硬的政策声明。隔夜公布的美国数据显示，5月工业生产意外下滑，因制造业和矿业活动仍然疲弱，暗示强势美元和能源行业减支等因素继续制约经济成长。
“虽然我们也相信美联储将为紧缩政策打下基础，但如果不讨论美元的下行风险，那就不对了，”BK Asset Management的外汇策略主管Kathy Lien在客户报告中写道。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1294 1.1283 +0.10 -6.64 1.2097
美元/日圆 123.54 123.41 +0.11 +3.23 119.68
欧元/日圆 139.50 139.20 +0.22 -3.64 144.77
美元/瑞郎 0.9288 0.9293 -0.05 -6.57 0.9941
英镑/美元 1.5609 1.5599 +0.06 +0.23 1.5573
美元/加元 1.2338 1.2324 +0.11 +6.20 1.1618
澳元/美元 0.7731 0.7761 -0.39 -5.35 0.8168
新西兰元/美元 0.6983 0.6992 -0.13 -10.44 0.7797
欧元/瑞郎 1.0496 1.0486 +0.10 -12.72 1.2026
欧元/英镑 0.7234 0.7229 +0.07 -6.72 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2118 9.2102 +0.02 -2.71 9.4688
美元/挪威克朗 7.7662 7.7489 +0.22 +3.94 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/艾茂林/刘秀/杜明霞；审校 高琦/蔡美珍/李春喜/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”