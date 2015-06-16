《全球汇市》美元上涨，因希腊忧虑及美国建筑许可数据跳增

* 欧元受希腊债务谈判僵局拖累走低

* 房屋数据提振美联储升息预期

* 交易商关注美联储货币政策会议

路透纽约6月16日 - 美元兑欧元周二上扬，因投资人担心希腊一步步滑向债务违约，拖累欧元走软，而美国房屋数据带动了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)很快将升息的臆测。

欧元兑美元下挫0.40%，其他主要货币兑美元变动不大，美联储开始为期两日的货币政策会议，周三将发布经济展望声明，美联储主席叶伦还将举行记者会。

希腊总理齐普拉斯猛烈抨击该国债权人，指责他们试图“羞辱”希腊人，全然不顾欧洲为希腊退出欧元区作准备的警告。

在周末希腊同欧洲和国际货币基金组织(IMF)债权人谈判破裂后，齐普拉斯今日在议会的讲话是到目前为止，其无意实施撙节措施，以令金援解冻，避免在两周内违约的最明显的迹象。

希腊需在本月底偿还16亿欧元IMF贷款，这可能导致该国的流动性枯竭。

欧元兑美元 尾盘报1.1240美元，在美国商务部公布5月建筑许可升至近八年高位后，欧元应声跌至1.1205美元的日低。

数据凸显美国楼市的力道，美国楼市是联储领导人权衡升息时机的关键考量。市场预计美联储将在今年稍晚升息，自2008年12月以来美联储一直维持近零利率不变。

今日交投迟滞。“在美联储会议前有一些仓位调整动作，但多数投资人保持观望，不愿大举押注，”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa表示。

美元指数 纽约尾盘升0.20%，美元兑日圆 变动不大，报123.40日圆，在亚洲时段美元曾走强。

此前日本央行总裁黑田东彦称，他上周在国会的讲话并非评估日圆名义汇率水准，或预测日圆未来的波动，之后日圆下滑。

上周三日圆兑美元跳升2日圆，因黑田东彦在国会表示，由于日圆已经“非常疲弱”，所以日圆的实质有效汇率不太可能继续下跌。