更新版1-《全球汇市》美元上涨，因希腊忧虑及美国建筑许可跳增

(新增文末表格)

* 欧元受希腊债务谈判僵局拖累走低

* 房屋数据提振美联储升息预期

* 交易商关注美联储货币政策会议

路透纽约6月16日 - 美元兑欧元周二上扬，因投资人担心希腊一步步滑向债务违约，拖累欧元走软，而美国房屋数据带动了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)很快将升息的臆测。

欧元兑美元下挫0.40%，其他主要货币兑美元变动不大。美联储开始为期两日的货币政策会议，周三将发布经济展望声明，美联储主席叶伦还将举行记者会。

希腊总理齐普拉斯猛烈抨击该国债权人，指责他们试图“羞辱”希腊人，全然不顾欧洲为希腊退出欧元区作准备的警告。

在周末希腊同欧洲和国际货币基金组织(IMF)债权人谈判破裂后，齐普拉斯今日在议会的讲话是到目前为止最明显的迹象，显示其无意实施撙节措施以令金援解冻，避免在两周内违约。

希腊需在本月底偿还16亿欧元IMF贷款，这可能导致该国的流动性枯竭。

欧元兑美元 尾盘报1.1240美元，在美国商务部公布5月建筑许可升至近八年高位后，欧元应声跌至1.1205美元的日低。

数据凸显美国楼市的力道，美国楼市是联储领导人权衡升息时机的关键考量。市场预计美联储将在今年稍晚升息，自2008年12月以来美联储一直维持近零利率不变。

今日交投迟滞。“在美联储会议前有一些仓位调整动作，但多数投资人保持观望，不愿大举押注，”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa表示。

美元指数 纽约尾盘升0.20%，美元兑日圆 变动不大，报123.40日圆，在亚洲时段美元曾走强。

此前日本央行总裁黑田东彦称，他上周在国会的讲话并非评估日圆名义汇率水准，或预测日圆未来的波动，之后日圆下滑。

上周三日圆兑美元跳升2日圆，因黑田东彦在国会表示，由于日圆已经“非常疲弱”，所以日圆的实质有效汇率不太可能继续下跌。

对货币政策背道而驰的预期持续推升美元兑日圆和欧元。根据最近一次路透调查显示，日本央行在10月会议上仍将会扩大货币刺激规模。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1246 1.1283 -0.33 -7.03 1.2097

美元/日圆 123.34 123.41 -0.06 +3.06 119.68

欧元/日圆 138.71 139.20 -0.35 -4.19 144.77

美元/瑞郎 0.9321 0.9293 +0.30 -6.24 0.9941

英镑/美元 1.5644 1.5599 +0.29 +0.46 1.5573

美元/加元 1.2291 1.2324 -0.27 +5.79 1.1618

澳元/美元 0.7747 0.7761 -0.18 -5.15 0.8168

欧元/瑞郎 1.0484 1.0486 -0.02 -12.82 1.2026

欧元/英镑 0.7185 0.7229 -0.61 -7.35 0.7755

新西兰元/美元 0.6985 0.6992 -0.10 -10.41 0.7797

美元/挪威克朗 7.7525 7.7489 +0.05 +3.75 7.4720

欧元/挪威克朗 8.7261 8.7469 -0.24 -3.46 9.0392

美元/瑞典克朗 8.1710 8.1582 +0.16 +4.82 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.1916 9.2102 -0.20 -2.93 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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