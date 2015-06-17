《全球汇市》瑞郎全线上涨，因希腊债务违约担忧激发避险资产需求

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“最新经济数据显示经济改善，所以美联储如何解读数据将成为关键。我们猜测美联储将承认这种改善，认定1-3月的经济疲软只是暂时现象，”巴克莱首席策略师Shin Kadota表示。
美元指数 跌0.2%至94.82。
大宗商品货币全线下滑，新西兰元兑美元 触及五年低点0.6934。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1263 1.1246 +0.15 -6.89 1.2097
美元/日圆 123.84 123.34 +0.41 +3.48 119.68
欧元/日圆 139.47 138.71 +0.55 -3.66 144.77
美元/瑞郎 0.9259 0.9321 -0.67 -6.86 0.9941
英镑/美元 1.5723 1.5644 +0.50 +0.96 1.5573
美元/加元 1.2323 1.2291 +0.26 +6.07 1.1618
澳元/美元 0.7680 0.7747 -0.86 -5.97 0.8168
新西兰元/美元 0.6927 0.6985 -0.83 -11.16 0.7797
欧元/瑞郎 1.0428 1.0484 -0.53 -13.29 1.2026
欧元/英镑 0.7160 0.7185 -0.35 -7.67 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2131 9.1916 +0.23 -2.70 9.4688
美元/挪威克朗 7.7675 7.7525 +0.19 +3.95 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/蔡美珍/刘秀红；审校 龚芳/高琦/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”