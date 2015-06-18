《全球汇市》美元指数跌至一个月低位，美联储未明确暗示何时升息

美元指数 下跌0.6%至一个月最低93.722，此前美联储主席叶伦周三强调利率决定仍悬而未决，且要看就业市场进一步改善情况。

联储官员对于2016年和2017年底的利率预估略低于3月预测。更多政策制定者目前倾向于今年仅升息一次或不升息。

北欧联合银行(Nordea)驻新加坡交易业务主管Jesper Bargmann称，整体而言，利率预期和叶伦的讲话被解读为略显温和。

美元兑日圆 下滑0.5%至122.72，从周三高位124.465下跌。

美元疲势推高欧元，尽管希腊仍存在发生债务违约的风险。欧元兑美元 上涨0.5%至一个月高位1.1411。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1394 1.1335 +0.52 -5.81 1.2097

美元/日圆 122.77 123.41 -0.52 +2.58 119.68

欧元/日圆 139.86 139.92 -0.04 -3.39 144.77

美元/瑞郎 0.9172 0.9227 -0.60 -7.74 0.9941

英镑/美元 1.5898 1.5830 +0.43 +2.09 1.5573

美元/加元 1.2169 1.2223 -0.44 +4.74 1.1618

澳元/美元 0.7782 0.7744 +0.49 -4.73 0.8168

新西兰元/美元 0.6927 0.6981 -0.77 -11.16 0.7797

欧元/瑞郎 1.0451 1.0450 +0.01 -13.10 1.2026

欧元/英镑 0.7164 0.7160 +0.06 -7.62 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.1879 9.1935 -0.06 -2.97 9.4688

美元/挪威克朗 7.7073 7.6568 +0.66 +3.15 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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