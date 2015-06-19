《全球汇市》欧元全线走软，投资人难掩对希腊危机担忧之情

美元兑日圆 日内微涨0.1%，报123.04，但由本周高点124.465回落。

Brown Brothers Harriman驻东京的资深外汇策略师Masashi Murata表示，美元/日圆未来几周可能在122.50-125.00日圆的区间内波动。

“我认为在美国就业数据公布前不会有清晰的走势，”Murata说。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1313 1.1358 -0.40 -6.48 1.2097

美元/日圆 123.11 122.95 +0.13 +2.87 119.68

欧元/日圆 139.27 139.65 -0.27 -3.80 144.77

美元/瑞郎 0.9226 0.9211 +0.16 -7.19 0.9941

英镑/美元 1.5865 1.5879 -0.09 +1.88 1.5573

美元/加元 1.2220 1.2220 +0.00 +5.18 1.1618

澳元/美元 0.7766 0.7796 -0.38 -4.92 0.8168

新西兰元/美元 0.6905 0.6924 -0.27 -11.44 0.7797

欧元/瑞郎 1.0441 1.0474 -0.32 -13.18 1.2026

欧元/英镑 0.7130 0.7156 -0.36 -8.06 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2132 9.2363 -0.25 -2.70 9.4688

美元/挪威克朗 7.7907 7.7895 +0.02 +4.27 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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