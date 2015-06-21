重温稿-《全球汇市》希腊债务忧虑刺痛欧元，且带动对美元的避险买盘

* 欧元下滑，因希腊偿债期限临近

* 美元获得避险买盘

* 美元兑日圆升势消退，因美国公债收益率下滑

路透纽约6月19日 - 欧元兑其他主要货币周五下滑，受对希腊很快可能出现债务违约的不安情绪打压，这也带动了对美元的避险买盘。

再过几天，希腊可能就无法偿还国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元贷款，投资人将希望寄托在下周欧元区领导人紧急峰会上，指望能找到出路，为希腊释出金援。

金援计划的欧洲最大贡献国－德国坚称希腊同欧盟和IMF债权人达成协议仍不算太晚。

一银行消息人士向路透表示，周五欧洲央行本周第二次上调了对希腊银行的紧急流动性援助上限。

银行业人士对路透表示，本周有约42亿欧元资金从希腊银行账户中流出，尽管央行努力安抚。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.02%，报1.1355美元，盘中一度跌穿1.13美元，至1.1294美元。

欧元兑英镑 低见0.7122英镑，这是5月28日来最低，尾盘跌0.11%，报0.7148英镑。策略师表示英镑有一些避险功能。

欧元兑传统避险货币瑞郎 和日圆 也下滑。

自周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策制定者给很快升息的预期浇了冷水后，美元一直表现疲弱，但今日小幅反弹。

美元指数 微升0.02%，周四一度跌至一个月低点。

“希腊局势仍高度紧张，这刺激了美元强势和厌恶风险情绪，”Westpac高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

美元兑日圆回吐稍早升幅，因美国公债价格上涨，收益率下滑。尾盘美元兑日圆 报122.62日圆，跌0.28%。

美元升势已经保持了近一年，但本周势将连跌第三周。一些分析师仍预计美元将攀升。

BMO Capital Markets汇市策略部门全球主管Greg Anderson表 示，“一旦美联储升息有了眉目，美元将展开又一轮升势。”

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1352 1.1358 -0.05 -6.16 1.2097

美元/日圆 122.65 122.95 -0.24 +2.48 119.68

欧元/日圆 139.21 139.65 -0.32 -3.84 144.77

美元/瑞郎 0.9174 0.9211 -0.40 -7.72 0.9941

英镑/美元 1.5882 1.5879 +0.02 +1.98 1.5573

美元/加元 1.2264 1.2220 +0.36 +5.56 1.1618

澳元/美元 0.7768 0.7796 -0.36 -4.90 0.8168

欧元/瑞郎 1.0414 1.0474 -0.57 -13.40 1.2026

欧元/英镑 0.7141 0.7156 -0.21 -7.92 0.7755

新西兰元/美元 0.6908 0.6924 -0.23 -11.40 0.7797

美元/挪威克朗 7.7269 7.7895 -0.80 +3.41 7.4720

欧元/挪威克朗 8.7781 8.8552 -0.87 -2.89 9.0392

美元/瑞典克朗 8.1105 8.1308 -0.25 +4.04 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2117 9.2363 -0.27 -2.72 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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