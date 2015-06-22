《全球汇市》欧元下跌，投资人紧张观望希腊债务紧急会议

“看起来希腊已经有一个提议，将拿到今天的欧元区峰会上，”巴克莱驻伦敦外汇策略师Hamish Pepper表示，“重要的是欧元区领导人今晚开会时，是否会给出正面的回应。”

受美元兑欧元涨势提振，美元指数 攀升0.2%至94.304。

欧元兑日圆 升0.1%至139.42。美元兑日圆 上扬0.4%至123.13。

但很多投资者仍很谨慎，因为目前尚不清楚，希腊的新提案对于债权人加大支出削减与加税力度的要求做出了多大让步，也不清楚债权人是否能接受该提案。

外界普遍预期，如果周一达不成协议，希腊周二可能需要实施资本管制以避免发生银行业危机，因为储户持续提取资金。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1328 1.1352 -0.21 -6.36 1.2097

美元/日圆 123.11 122.65 +0.38 +2.87 119.68

欧元/日圆 139.47 139.21 +0.19 -3.66 144.77

美元/瑞郎 0.9202 0.9174 +0.31 -7.43 0.9941

英镑/美元 1.5853 1.5882 -0.18 +1.80 1.5573

美元/加元 1.2268 1.2264 +0.03 +5.59 1.1618

澳元/美元 0.7767 0.7768 -0.01 -4.91 0.8168

新西兰元/美元 0.6894 0.6908 -0.20 -11.58 0.7797

欧元/瑞郎 1.0426 1.0414 +0.12 -13.30 1.2026

欧元/英镑 0.7144 0.7141 +0.04 -7.88 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2092 9.2117 -0.03 -2.74 9.4688

美元/挪威克朗 7.7526 7.7269 +0.33 +3.76 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价