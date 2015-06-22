更新版 1-《全球汇市》欧元兑美元由升转跌，对希腊达成协议的乐观情绪消退

(新增文末表格)

* 欧元升势消退，因乐观消息逐步减少

* 美元普涨，预计将有更长期的升势

路透纽约6月22日 - 周一欧元一度上扬，受助于希腊与欧元区财长的磋商取得进展，有望达成实实在在的债务协议的乐观消息，但随着欧洲进入夜间，有关希腊的消息减少，欧元也回吐了涨幅。

希腊提出的改革换现金最新提议获得的正面评价多于预期，欧洲领导人称本周有望达成协议，但还需进一步努力。

欧元区财长同意本周再度开会，此前希腊同欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)等国际债权人已经仔细讨论了该国的提议。

“欧元仅小跌，今日受希腊相关消息影响市场出现了不小的波动，”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。

“基于潜在的经济和货币政策趋势，我们预计随着时间的推移欧元将下滑。欧洲央行仍在积极实施宽松货币政策，扩大资产负债表规模，购入公债。而美联储升息已是势在必行，”Viloria称。

对希腊局势的谨慎乐观情绪，带动欧元在亚洲市场开低后反弹。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆指出，希腊的新提议很全面，且“为真正重启谈判奠定了基础”，但称未来几日的谈判将显示希腊的提议是否能被接受。

纽约尾盘，欧元保持在窄幅交投区间内，兑美元在电子交易平台(EBS) 报1.13355美元，跌0.15%，亚洲交易时段曾触及1.14040美元的日高。

欧元兑日圆 一度升近1%，纽约尾盘升幅减半至0.44%，报139.81日圆。欧元兑瑞郎 升0.40%，报1.04530瑞郎。美元兑日圆 升0.53%，报123.35日圆。

“欧元升势将消退，上档可能在1.1450美元左右，但我们认为希腊前景不会真的在更大范围内引起货币政策或基本面的改变，”法国农业信贷汇市策略师Mark McCormick表示，他预计欧元最终将下滑。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1340 1.1352 -0.11 -6.26 1.2097

美元/日圆 123.36 122.65 +0.58 +3.07 119.68

欧元/日圆 139.86 139.21 +0.47 -3.39 144.77

美元/瑞郎 0.9212 0.9174 +0.41 -7.33 0.9941

英镑/美元 1.5822 1.5882 -0.38 +1.60 1.5573

美元/加元 1.2308 1.2264 +0.36 +5.94 1.1618

澳元/美元 0.7726 0.7768 -0.54 -5.41 0.8168

欧元/瑞郎 1.0447 1.0414 +0.32 -13.13 1.2026

欧元/英镑 0.7159 0.7141 +0.25 -7.69 0.7755

新西兰元/美元 0.6860 0.6908 -0.69 -12.02 0.7797

美元/挪威克朗 7.7380 7.7269 +0.14 +3.56 7.4720

欧元/挪威克朗 8.7802 8.7781 +0.02 -2.87 9.0392

美元/瑞典克朗 8.1477 8.1105 +0.46 +4.52 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2385 9.2117 +0.29 -2.43 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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