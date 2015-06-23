更正-《全球汇市》公债收益率上升提振美元，希腊忧虑击沉欧元

(更正：因译文有误，最后一段美元兑瑞郎报价中“之后跌至0.99325瑞郎”，应更正为“之后跌至0.93325瑞郎”)

* 美国数据及美国公债收益率上升扶助美元

* 希腊新的改革建议受到欢迎，但尚未达成协议

* 投资人担心希腊议会不支持债务协议

* 希腊总理周三将同ECB、IMF和欧盟执委会领导会晤

路透纽约6月23日 - 美元周二上扬，受美国升息前景以及美国公债收益率上涨提振，而投资人担心希腊同欧盟达成的债务协议可能无法在希腊议会通过，欧元走软。

美国5月新屋销售升至七年高位，且美国耐用品订单数据显示制造业至少在经历了一段疲弱期后稳定下来，扶助巩固了升息的预期。

美国公债收益率上升令美元投资更具吸引力。美联储理事鲍威尔周二表示，美国经济可能在今年下半年增强，能为9月进行首次升息，而后在12月进行第二次升息做好准备。 这令升息预期进一步升温。

“我的总体感觉是，如果投资者忽略希腊问题，我们就可以回到货币政策分歧的题材...那么你就会关注基本面。尽管今早公布的耐久财订单数据疲弱，但总的来说，我想投资人认为美国经济成长正在加速，从而带动美联储升息，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示。

多名希腊议员周二对政府在债务谈判中提出的让步表示出愤怒，希腊议会副议长警告称，给债权人的提案将很难在议会获得通过，这给之前的乐观预期泼了一盆冷水，市场原本预计一项能使希腊摆脱危机的协议可能很快会达成。

政策制定者的目标是欧元集团财长们先认可希腊提出的改革换现金计划细节，然后提交给周四上午举行的欧元区领导人峰会讨论并批准。希腊需要资金偿还下周到期的国际货币基金组织(IMF)16亿欧元贷款。

希腊总理齐普拉斯周三将同欧洲央行总裁德拉吉、IMF总裁拉加德和欧盟执委会主席贾克会晤，几小时后将举行欧元区财长会议。

欧元兑美元 跌至两周低点1.11350美元，重挫近2%，之后反弹至1.11740美元，当日跌1.47%。