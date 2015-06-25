《全球汇市》欧元兑美元持稳，但希腊问题悬而未决令市场保持观望

* 欧元兑美元持稳，希腊债务危机谈判将在周六恢复

* 欧元区财长结束本周第三次会议，仍未达成协议

* 瑞郎兑欧元下滑，此前瑞士央行总裁称瑞郎估值过高

路透纽约6月25日 - 希腊债务谈判久拖不决令汇市投资人周四继续保持观望，不愿大举建仓，达成协议限期一拖再拖，欧元兑美元进退两难。

周四希腊同国际债权人三方机构－国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行和欧盟仍未能达成协议，周六成为达成协议避免下周出现违约的最后希望。

尽管美国公布的经济数据强劲，但没能扶助美元走强。美国公布5月消费者支出录得近六年最大增幅，因对汽车和其他大件商品的需求强劲，进一步显示美国经济第二季成长加速。

“关注希腊的消息，这牵制了市场。”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“本周市场出现开始重建美元多头仓位的兴致，”他指出，“市场对美国数据改善，美元将有良好表现的信心增强。”

欧元兑美元 在电子交易平台EBS上微跌0.03%，报1.12020美元。

稍早瑞郎兑欧元跌至10日低点，因之前瑞士央行总裁表示，“瑞郎估值明显过高”，瑞士央行将会继续干预汇市。

欧元兑瑞郎 升0.31%，报1.04945瑞郎。

希腊官员未能同债权人达成改革换现金协议，可能引发大量避险资金流入瑞郎。

过去几周，欧元兑瑞郎在1.09-1.14美元区域内交投，策略师指这是受到希腊谈判的影响。

一些分析师认为，由于市场押注希腊会达成某种形式的协议，欧元兑美元的走向会再度由基本面因素决定。由于欧元区仍在实施极度宽松的货币政策，而美国预计将上调利率，这就意味着欧元会走软。

纽约梅隆银行汇市策略师Neil Mellor表示，如果希腊达成协议，欧元可能下滑，因投资人利用欧元进行套利交易，借入欧元然后卖出，再买入较高收益货币。