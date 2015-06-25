更新版 1-《全球汇市》欧元兑美元持稳，但希腊问题悬而未决令市场保持观望

(新增文末表格)

* 欧元兑美元持稳，希腊债务危机谈判将在周六恢复

* 欧元区财长结束本周第三次会议，仍未达成协议

* 瑞郎兑欧元下滑，此前瑞士央行总裁称瑞郎估值过高

路透纽约6月25日 - 希腊债务谈判久拖不决令汇市投资人周四继续保持观望，不愿大举建仓，达成协议限期一拖再拖，欧元兑美元进退两难。

周四希腊同国际债权人三方机构－国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行和欧盟仍未能达成协议，周六成为达成协议避免下周出现违约的最后希望。

尽管美国公布的经济数据强劲，但没能扶助美元走强。美国公布5月消费者支出录得近六年最大增幅，因对汽车和其他大件商品的需求强劲，进一步显示美国经济第二季成长加速。

“关注希腊的消息，这牵制了市场。”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“本周市场出现开始重建美元多头仓位的兴致，”他指出，“市场对美国数据改善，美元将有良好表现的信心增强。”

欧元兑美元 在电子交易平台EBS上微跌0.03%，报1.12020美元。

稍早瑞郎兑欧元跌至10日低点，因之前瑞士央行总裁表示，“瑞郎估值明显过高”，瑞士央行将会继续干预汇市。

欧元兑瑞郎 升0.31%，报1.04945瑞郎。

希腊官员未能同债权人达成改革换现金协议，可能引发大量避险资金流入瑞郎。

过去几周，欧元兑瑞郎在1.09-1.14美元区域内交投，策略师指这是受到希腊谈判的影响。

一些分析师认为，由于市场押注希腊会达成某种形式的协议，欧元兑美元的走向会再度由基本面因素决定。由于欧元区仍在实施极度宽松的货币政策，而美国预计将上调利率，这就意味着欧元会走软。

纽约梅隆银行汇市策略师Neil Mellor表示，如果希腊达成协议，欧元可能下滑，因投资人利用欧元进行套利交易，借入欧元然后卖出，再买入较高收益货币。

“非常明显的是每次当有机会达成协议，欧元就下跌，每次谈判结果令人失望，欧元就扭转跌势。”他表示。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1204 1.1205 -0.01 -7.38 1.2097

美元/日圆 123.60 123.84 -0.19 +3.28 119.68

欧元/日圆 138.47 138.73 -0.19 -4.35 144.77

美元/瑞郎 0.9366 0.9333 +0.35 -5.78 0.9941

英镑/美元 1.5744 1.5702 +0.27 +1.10 1.5573

美元/加元 1.2327 1.2382 -0.44 +6.10 1.1618

澳元/美元 0.7733 0.7700 +0.43 -5.33 0.8168

欧元/瑞郎 1.0498 1.0460 +0.36 -12.71 1.2026

欧元/英镑 0.7113 0.7131 -0.25 -8.28 0.7755

新西兰元/美元 0.6901 0.6886 +0.22 -11.49 0.7797

美元/挪威克朗 7.8017 7.8483 -0.59 +4.41 7.4720

欧元/挪威克朗 8.7505 8.7990 -0.55 -3.19 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2436 8.2390 +0.06 +5.75 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2355 9.2382 -0.03 -2.46 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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