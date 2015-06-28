更新版 1-《全球汇市》欧元走软，最后阶段磋商开始前希腊与债权人展开言论攻势

(新增文末报价表格)

* 最后阶段磋商开始前的唇枪舌剑拉低欧元

* 周六欧元集团会议提前了三个小时

* 希腊总理称欧盟不是建立在敲诈的基础上

* 欧洲理事会主席图斯克称同希腊的“游戏快结束了”

路透纽约6月26日 - 希腊债务谈判悬而未决令周五汇市陷于窄幅区间内，在布鲁塞尔的谈判双方围绕解决希腊债务危机的最新提议展开言论攻势。

欧元跌穿1.12美元，之前希腊总理齐普拉斯言之凿凿，一副完全无法接受国际货币基金组织(IMF)、欧盟和欧洲央行的最新建议的架势。

“齐普拉斯讲话后，欧元迅即作出反应。但我并不希望过分强调该走势，因基本上，我预计磋商会拖到本月29日或30日，”花旗美洲G10汇市策略部门主管Richard Cochinos表示。

“整个周末都会在扯皮，对任何消息你都不能反应过度，”他指出。

齐普拉斯表示，欧盟创立的原则不是基于敲诈和最后通牒。

欧洲理事会主席图斯克回击称，是时间给希腊债务谈判带来压力，而不是欧元区，坏情绪容易让人失去所有。

“他们两人讲话的火药味更加浓厚，可能意味着双方的争执已到了白热化的程度，”纽约梅隆银行全球汇市交易部门联席主管Bill Samela表示。

一个小时后，欧元 进一步跌至三周低点1.1130美元，纽约尾盘报1.1163美元，当日下滑0.37%，本周跌1.65%。

“周末前可能有一些轧平仓位的动作，但30个小点的跌幅基本上不是因为任何事情，没有什么消息带动这一走势，”Tempus Inc市场部董事John Doyle表示。

周五欧元集团将周六的会议较原计划提前了三个小时。

“如果周末出现让步，欧元可能有一些释然性反弹，但我倾向趁反弹卖出，因欧元区和美国货币政策仍背离，”CIBC World Markets汇市策略部门主管Jeremy Stretch表示。

Stretch讲的是预计美国将升息，而欧洲以及多数世界其他地区利率走向仍相反。

美元兑日圆 升0.15%，报123.83日圆，本周升0.91%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1164 1.1204 -0.36 -7.71 1.2097

美元/日圆 123.85 123.60 +0.20 +3.48 119.68

欧元/日圆 138.31 138.47 -0.12 -4.46 144.77

美元/瑞郎 0.9328 0.9366 -0.41 -6.17 0.9941

英镑/美元 1.5750 1.5744 +0.04 +1.14 1.5573

美元/加元 1.2316 1.2327 -0.09 +6.01 1.1618

澳元/美元 0.7653 0.7733 -1.03 -6.31 0.8168

欧元/瑞郎 1.0424 1.0498 -0.70 -13.32 1.2026

欧元/英镑 0.7094 0.7113 -0.27 -8.52 0.7755

新西兰元/美元 0.6842 0.6901 -0.85 -12.25 0.7797

美元/挪威克朗 7.8364 7.8017 +0.44 +4.88 7.4720

欧元/挪威克朗 8.7518 8.7505 +0.01 -3.18 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2995 8.2436 +0.68 +6.47 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2675 9.2355 +0.35 -2.13 9.4688